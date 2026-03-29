BE:FIRSTがアコースティックライブ『MTV Unplugged: BE:FIRST』より「夢中」のライブ映像を公開！ライブのラストを彩った模様をお届け

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BE:FIRSTが、3月3日にぴあアリーナMMにて国内最大規模として開催したアコースティックライブ『MTV Unplugged: BE:FIRST』より、「夢中」のライブ映像がYouTubeで公開された。

■多幸感にあふれ、音楽の楽しさが自然と伝わってくるようなライブ映像

エリック・クラプトン、ニルヴァーナ、オアシス、BTSなど、世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるアコースティックライブの源流としてその歴史を刻んできた『MTV Unplugged』。日本制作においてもこれまでに、宇多田ヒカル、平井堅、幾田りら、SixTONESなどが出演してきたこの伝統的なステージにBE:FIRSTが出演。グループ初となるアコースティックライブを開催し、全18曲を披露した本公演から、ラストを飾った「夢中」のライブ映像がBE:FIRST公式YouTubeチャンネルにて公開された。

「夢中」は2025年4月より放送されていたフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌として書き下ろされた楽曲。ストリーミング総再生回数は自身最速で2億回を突破し、『第67回日本レコード大賞 優秀作品賞』の授賞、『第76回NHK紅白歌合戦』での披露と多くの注目を集めてきた。多幸感にあふれ、音楽の楽しさが自然と伝わってくるような今回のライブ映像をぜひチェックしよう。

なお、『MTV Unplugged: BE:FIRST』のライブ全編の模様は、4月26日19時よりMTVにて放送予定。関連番組も含めてぜひお見逃しなく。

■番組情報

MTV『MTV Unplugged: BE:FIRST』

04/26（日）19:00～

関連番組

MTV『BE:FIRST Live from MTV』

05/10（日）19:00～20:00

MTV『Making of MTV Unplugged: BE:FIRST Vol.2』

05/10（日）20:00～20:30

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■関連リンク

『MTV Unplugged: BE:FIRST』公式HP

https://www.mtvjapan.com/event/unplugged/befirst/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

■【画像】BE:FIRST アーティスト写真