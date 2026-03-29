5歳の息子さんは、実は前世が猫だった…？本物の兄弟のような写真が反響を呼んでいます。話題の投稿は8000件以上の「いいね！」を獲得し「なんかとにかく猫が幸せなのがわかるな」「あら！素敵な兄弟写真ですね！かわいい」「息子さんだけ擬人化されたみたいな写真」とのコメントが寄せられていました。

【写真：猫たちと並んだ『5歳の男の子』→見比べてみると…思わず二度見する『そっくりすぎる光景』】

前世は猫？

Threadsアカウント「はるくんとここちゃん」に投稿されたのは、仲睦まじい「3兄弟」の姿です。投稿された写真に写っているのは、リラックスした表情のハチワレ『アム』ちゃんと黒猫『ティー』くん、5歳の男の子『はる』くん。猫ちゃんたちとはるくんがそっくりなので、投稿者さんは「息子は前世、猫だったのかも？」と感じたそうです。その姿は、まるでAIで猫を擬人化したかのように見えるほど、はるくんが猫ちゃんにそっくりなのだとか。

はるくんとアムちゃん、ティーくんは1年前も仲良し。当時、まだ子猫だったアムちゃん、ティーくんにぴったりくっつき、この時から兄弟のように過ごしていたことがわかります。1年前から変わらないその絆は、これからも本物の兄弟のように深まっていくに違いありません。

種族を超えた「そっくり3兄弟」に癒やされるユーザーが続出！

仲良しなアムちゃん、ティーくんとはるくんを見たThreadsユーザーたちからは「ほんと似てるーーー」「一緒にいると顔が似てくるって言いますよね」「イケメン猫が3匹います」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「はるくんとここちゃん」では、主にお子さんたちの成長の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「はるくんとここちゃん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。