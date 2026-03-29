再入荷待ってたーーーッッ！！【3COINS】の「レンジ調理グッズ」が優秀♡

少しでも調理の楽を叶えたい時は「レンジ調理グッズ」に頼ってみて。【3COINS（スリーコインズ）】の公式オンラインショップでは今、目玉焼き作りに役立つものや、作り置きに便利なものが再入荷中。洗い物も少なく済んで家事の負担もグッと減らせそうです。

深さがあって使いやすい「ダブル目玉焼きクッカー」

「電子レンジで簡単に目玉焼きが作れる！」と公式オンラインショップで紹介されている、フライパンいらずのこちら。他の調理を進めている間に、1度に2個の目玉焼きが作れる優れものです。価格は\550（税込）。蓋付きなうえに深さは約5.2cmあり、卵のはみ出しやこぼれ落ちるのも防いでくれそうです。

立ててスペース節約に！「シリコーンフードバッグ：1000ml」

シリコーンで作られたバッグタイプのこちら。公式オンラインショップによれば「これ1つで湯煎・電子レンジ調理や冷凍・冷蔵保存」ができ、使う調理器具を減らせて、洗い物の負担も抑えられそうです。事前にこの容器で野菜などをレンジ加熱しておけば、その後の調理もスムーズにできるかも。立てて保存しやすい分、冷蔵庫のスペース節約にも役立ってくれます。価格は\550（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino