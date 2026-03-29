米マイナーリーグで躍動

米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）の開幕戦から、本拠地でダイヤモンドバックスに3連勝と最高のスタートを切った。一方でキム・ヘソン内野手は、開幕直前に傘下3Aのオクラホマシティに降格。メジャー再昇格を目指す中、28日（同29日）に行われたマイナーリーグの公式戦で5打数5安打と大暴れ。「メジャーに上がる準備ができている」「戻ってきて」とファンを沸かせている。

27歳のキム・ヘソンは米オクラホマ州で行われたロッキーズ傘下3Aアルバカーキとの一戦に「1番・二塁」で先発出場。第1打席で右前打、続く第2打席では内野安打で出塁し、4回の第3打席では適時二塁打を放った。その後も安打を重ね、5打数5安打1打点4得点の活躍を見せた。

マイナーリーグでは、開幕2試合で打率.600、OPS1.300と好調。オクラホマシティ公式Xは「今夜の試合でキム・ヘソンが5安打――米国に来てから最多！」と綴り、8回に中前打を放った5打席目の動画を公開すると、米ファンから喝采が送られた。

「3Aでやるにはレベルが高い。彼を成功させるためにトレードを」

「ドジャースの二塁を守るべき」

「左投手相手に！」

「我々には安打が必要だ」

「彼を昇格させろ」

「ほぼメジャーリーグに上がる準備ができている…う〜ん」

「トレードを志願したらいい」

「ヘソン素晴らしい！」

「彼を3Aから解放してあげて」

「戻ってきて」

「才能ある選手だから、今年の終わりにトレードされるだろうね」

「彼をスタメンで使ってよかった」

「私の大好きな韓国のプリンス」

昨季ドジャースに加入したキム・ヘソンは71試合に出場。打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁だった。ポストシーズンにも出場。ワールドシリーズ制覇の瞬間もグラウンドに立っていた。

韓国代表として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では日本戦で同点2ランを放ったが、安打はこの1本だけ。打率.083と苦しんだ。それでもドジャースのオープン戦では打率.407をマーク。二遊間、外野を守れるユーティリティー性もあったが、開幕メジャーはならなかった。



（THE ANSWER編集部）