【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）

【映像】伊東純也の「極上フェイント弾」

日本代表のMF伊東純也が見せた見事な個人技からの決勝ゴールに、海外メディアもこぞって賛辞を送っている。

サッカー日本代表は日本時間3月29日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代表と敵地ハムデン・パークで対戦。1−0で勝利した。

今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップに向けたメンバー選考も兼ねて、テスト色の強いスタメンとなり、主力の伊東もベンチスタートに。スコアレスで迎えた62分から途中出場し、右ウイングバックに入った。

迎えた84分、その伊東から決勝ゴールが生まれる。右サイドで縦パスを受けた背番号14は素早くFW上田綺世に叩き、ボールはMF中村敬斗、FW三笘薫、DF鈴木淳之介と繋がって左サイドへ。最後はゴール前でFW塩貝健人の落としに反応した伊東が、見事なキックフェイントでDFキーラン・ティアニーをかわすと、GKアンガス・ガンのタイミングを完全に外して右足でゴールネットを揺らした。

この見事な崩しと伊東の個人技に、海外メディアも即座に反応。英放送局『Sky Sports』の試合速報では「日本が見事な連動でボックス内にボールを運び、伊東がスピードを見せつけ、フェイントでGKを打ち破った。見事な日本の崩しの前に、スコットランドにとってはフラストレーションの溜まる終盤の失点だ」と報道。「GKガンは伊東の素早い足さばきとフェイントに完全に虚を突かれたようだ」と、伊東の技術を称えた。

また、英紙『The Guardian』の速報でも「左サイドから鈴木淳之介の低いクロスが入る。塩貝がクッションコントロールで伊東の進路に落とし、伊東は巧みなワンタッチでガンを座らせて（逆を突いて）左下隅に流し込んだ。美しい崩しであり、日本がふさわしいリードを奪った」と、チーム全体が連動した連携美を高く評価している。

さらに、地元スコットランド紙『Daily Record』も脱帽の様子だ。「三笘が前線へ送り、鈴木が中へ入れ、スコットランドがクリアしきれなかったところに伊東がいた。見事なステップでスペースを空け、ガンの脇を抜いてネットを揺らした」と失点シーンを描写。さらに「伊東が熱戦の中で見せたのは本当の冷静さだ。涼しい顔でダンスをするようにシュートポジションに入り、日本にリードをもたらした。この試合で全体的に欠けていたのは、まさにこの種のクオリティーだった」と、伊東がピッチにもたらした“格の違い”を絶賛した。

途中出場から明確な違いを生み出した伊東。スタメン出場がありえそうな日本時間4月1日のイングランド戦（ウェンブリー・スタジアム）でも、強豪を切り裂く背番号14の打開力に大きな期待がかかる。

（ABEMA／サッカー日本代表）

