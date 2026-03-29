スターバックス コーヒー ジャパンは、東京・谷中に「スターバックス カフェ ＆ アートギャラリー 谷中御殿坂」を3月28日にオープンした。

"藝と珈琲の交差点"をコンセプトに、谷中エリアの歴史や文化に敬意を込めた木造2階建ての店舗で、建築設計は谷中を拠点として地域とのつながりを大切にしながら建築設計から店舗運営まで展開するHAGISOが手掛けた。展覧会の企画・運営はThe Chain Museumがサポートする。

店内アートは3種類の形式で定期的に入れ替えられる。複数のアーティストとスターバックスのパートナーも参加して会話しながら展示を作っていく「テーマ展」、気鋭アーティストの作品が並ぶ「フェア展」、公募で新しい才能を発掘する「パブリック展」の3形式。気に入った作品は購入することもできる。

開業を飾る柿落とし展では、Karin Hosono氏、真田将太朗氏、YU SORA氏の3名が「谷中」をテーマにした新作を発表する。Karin Hosono氏は猫を独自のタッチで描く具象画、真田将太朗氏は現実の風景を極限まで抽象化した絵画、YU SORA氏は日常の風景を白い布に黒い糸で刺繍を施した立体・平面作品をそれぞれ手がけており、抽象画・具象画・立体という異なる表現が並ぶ。

営業時間は午前8時から午後9時まで。店舗面積は約299平方メートル。座席数は74席。