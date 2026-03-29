川口春奈 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優・川口春奈（31）が、29日放送の日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』春の2時間スペシャル（後7：00）に出演し、芸人顔負けの体当たりロケを繰り広げた。

【写真】川口春奈『イッテQ！』温泉同好会に参加する様子

　川口は温泉同好会の“新弟子”として登場すると、レギュラー陣からは「嘘だろう？」の声。川口自身は「うれしくて楽しみで来ました」「何でもやります！」「念願の『イッテＱ！』なので！」とやる気満々。

　ニュージーランドの人気観光地・ロトルアを訪問。芸人たちに混じって温泉に入浴し、泥だらけ、さらに熱湯リアクションという貴重な姿を披露した。

　アクティビティでは、激流下りで絶叫。さらに、湖のサップ上でのボクシング対決では、「ビビってんのはそっちだろ！」「なんだよ！」と挑発。墨汁風船ゲームでは、顔を真っ黒にしながら、奮闘した。

　この姿に、SNSでは「川口春奈すげぇ…」「川口春奈ちゃんが身体張り過ぎてて心配になるくらい面白い」「川口春奈は芸人枠かよって」「川口春奈の顔が女優の顔じゃなかったぞ」「ここまでできる同世代の女優さんはいないと思う」など、大反響となった。

　同番組は、TVerで見逃し配信。