川口春奈、芸人と温泉→熱湯リアクション 『イッテQ』貴重姿にネット衝撃「すげぇ…」「芸人枠かよ」
俳優・川口春奈（31）が、29日放送の日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』春の2時間スペシャル（後7：00）に出演し、芸人顔負けの体当たりロケを繰り広げた。
【写真】川口春奈『イッテQ！』温泉同好会に参加する様子
川口は温泉同好会の“新弟子”として登場すると、レギュラー陣からは「嘘だろう？」の声。川口自身は「うれしくて楽しみで来ました」「何でもやります！」「念願の『イッテＱ！』なので！」とやる気満々。
ニュージーランドの人気観光地・ロトルアを訪問。芸人たちに混じって温泉に入浴し、泥だらけ、さらに熱湯リアクションという貴重な姿を披露した。
アクティビティでは、激流下りで絶叫。さらに、湖のサップ上でのボクシング対決では、「ビビってんのはそっちだろ！」「なんだよ！」と挑発。墨汁風船ゲームでは、顔を真っ黒にしながら、奮闘した。
この姿に、SNSでは「川口春奈すげぇ…」「川口春奈ちゃんが身体張り過ぎてて心配になるくらい面白い」「川口春奈は芸人枠かよって」「川口春奈の顔が女優の顔じゃなかったぞ」「ここまでできる同世代の女優さんはいないと思う」など、大反響となった。
同番組は、TVerで見逃し配信。
【写真】川口春奈『イッテQ！』温泉同好会に参加する様子
川口は温泉同好会の“新弟子”として登場すると、レギュラー陣からは「嘘だろう？」の声。川口自身は「うれしくて楽しみで来ました」「何でもやります！」「念願の『イッテＱ！』なので！」とやる気満々。
ニュージーランドの人気観光地・ロトルアを訪問。芸人たちに混じって温泉に入浴し、泥だらけ、さらに熱湯リアクションという貴重な姿を披露した。
この姿に、SNSでは「川口春奈すげぇ…」「川口春奈ちゃんが身体張り過ぎてて心配になるくらい面白い」「川口春奈は芸人枠かよって」「川口春奈の顔が女優の顔じゃなかったぞ」「ここまでできる同世代の女優さんはいないと思う」など、大反響となった。
同番組は、TVerで見逃し配信。