盗難被害？ずさんな管理？日本旅行中のマナーで批判された韓国アイドル、高額アクセサリー紛失

歌手チョン・ソミが、数百万ウォン（数十万円）相当のブランド物のアクセサリーを紛失した。

去る3月27日、チョン・ソミはあるラグジュアリーブランドに言及し、「ネックレスとブレスレットを失くしてしまった」と明かした。

【写真】チョン・ソミ、日本のタクシーで“土足上げ”

続けて、「大丈夫。多分私のバッグのどれかに入っているはず。でも、希望を失いたくないから、あえて探さないでいる」と綴っていた。

しかし、残念ながら見つかることはなかった。彼女は、「私のバッグのどこにもない」と伝えた。

（写真＝チョン・ソミInstagram）

同ブランドのネックレスは数百万〜数千万ウォン（数百万円）にのぼり、ブレスレットも高価なものであるだけに、紛失の衝撃は大きい。ファンは、「どこかにはあるはず」と慰めた。

なお、チョン・ソミは最近、日本旅行中にタクシーの後部座席で靴を履いたまま、両足を上げたポーズの写真を投稿し、公共マナーに関する議論を呼んだ。

（記事提供＝OSEN）

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。