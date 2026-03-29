うお座は「趣味への投資が◎」 12星座もっちぃ占い｜3/30〜4/5

3/30（月）〜4/5（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：30日（月）は「朝イチのテンションが大切」

牡羊座のあなたは、30日（月）が朝一番のテンションがそのまま1日を決めることになりそうな予感です。朝から元気よく過ごすことに全力を注げば、最高にご機嫌な仕事日和になります。

今週は、黙っていることの優しさを練習するべきタイミングです。特に4日（土）は余計なことを言わず、相手の間違いに気づいても、本人が気づくまで待つことを大切にしましょう♪

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🤝 牡牛座：1日（水）は「社交辞令で終わらない」

牡牛座のあなたは、1日（水）は普段は社交辞令で終わる関係が一歩進む可能性がある日です。「今度」を具体的な日付に変えてみると、一気に話が進みます☆

3日（金）は、頑張ろうとすればするほど空回りしやすい配置です。頑張りすぎてもいいことはありません。調子がかみ合わないときは気持ちを切り替えて、来週やるべきことをじっくり考えましょう。

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💼 双子座：1日（水）は「勇気を出して手を上げてみて」

双子座のあなたは、1日（水）は普段は発言しない場面であえて声をあげるとよい結果につながります。勇気を出して手を上げてみましょう。文句ではなく提案を心がけてください。

誰かのために何かをすることばかり考えるのはやめておきましょう。特に5日（日）は、人のために気を遣って疲弊してしまいそう。ただ隣で一緒に息をしているだけで、十分尊い時間になります♡

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💰 蟹座：5日（日）は「直感でのお買い物が正解」

蟹座のあなたは、5日（日）は直感で決めた買い物やお出かけが大正解になりそうな予感。事前にたっぷり比較検討をするよりも、強めに直感を信じましょう。

4日（土）は、相手の機嫌が読めず戸惑う場面があるかも。でもそれは、あなたが悪いわけではありません。天気みたいに移ろう他人の心模様は、傘でも差してやり過ごしましょう。

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💼 獅子座：31日（火）は「日常の中に遊び心を見出して」

獅子座のあなたは、31日（火）はルーティンワークの中にちょっとした遊び心を見いだすと、とってもいいことがありそうです。メールの書き出しや資料の整理方法を変えてみるのもいいでしょう♪

30日（月）は、朝からお金のチェックをしましょう。お財布やICカードが十分か、しっかり確認して過ごしてください。決済でもたつかない準備が身を助けます。

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💼 乙女座：31日（火）は「文章が冴えわたる」

乙女座のあなたは、31日（火）が企画書やメールの文面がいつもより冴える日です。天下の名文で人の心を動かす意識を持ちましょう。

1日（水）は、人の心が読めすぎて心がざわざわしてしまいそうな予感です。気になることを言っている人がいても、鈍感にスルーすることが大切です。どうせたいしたことは言ってませんから☆

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💼 天秤座：2日（木）は「これまでの頑張りが一区切りつく」

天秤座のあなたは、2日（木）はこれまでゴリゴリ頑張ってきたことに一区切りつけることができそうな星回りです。蓄積してきた努力の力を心から信じてください。

言いたいことがダダ漏れになりやすい星回りです。1日（水）は、思わず余計なことを言ってしまうリスクが高くなります。なにかを言う前に相手がどう受け取るかを予想するようにしてください。

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🤝 蠍座：5日（日）は「買い物運に恵まれる」

蠍座のあなたは、5日（日）はこれを買ってよかったと心から思うことができる買い物運に恵まれます。作り手の熱量に触れ、心から納得できるはず。この日に備え、平日のラテ代は少しセーブを！

30日（月）は、なかなか仕事をしようという気持ちが盛り上がらない日です。めんどくさいと思うならば無理に頑張ろうとせずに、ゆっくりスタートしましょう。

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💼 射手座：30日（月）は「午前中に集中して」

射手座のあなたは、30日（月）は午前中に集中力を発揮できれば1日中ハッピーに過ごせそうです。この日に着手したことが、この春のお仕事の成果に直結します。

5日（日）は、善意が裏目に出やすい星回りです。よかれと思って先回りしたことで、思いがけないイライラを浴びてしまうかも。こっちが正しくても相手に伝わらなければ大変です♭

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💰 山羊座：31日（火）は「新しい縁につながるお金が」

山羊座のあなたは、お金は天下の回りものという言葉を信じましょう。今、出ていったからといってそれは永遠の別れではありません。特に31日（火）は、新しい縁につながるお金を使えるときです。

どこで何を見ても楽しめる1週間です。ほんの隙間の時間にちょっとしたエンタメを挟む意識を持ちましょう。ぼーっと過ごすより、1分で笑える動画を見るほうが◎です。

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💼 水瓶座：1日（水）は「星が背中を押してくれる」

水瓶座のあなたは、1日（水）は大きな決断を下すことを応援してくれる星回りです。進むべきかやめておくべきかで悩んでいるならば、星に背中を押されて飛び出しましょう！

3日（金）は、「この人とは距離を置きたいなぁ」という感情が芽生えることがあるかもしれません。それは基本的に相手が悪いので、気に病む必要はありません。短期間でも距離を開けましょう☆

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💰 魚座：5日（日）は「趣味への投資が◎」

魚座のあなたは、これから先も大切にしていきたいと思うものに、思い切ってお金を突っ込むことができる1週間です。特に5日（日）は、趣味への投資が◎です。

30日（月）は、身近な大切な人を雑に扱ってしまいそうな星回りです。簡単に離れることはないとわかっている関係だからこそ、意識して大切にしましょう。

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五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X