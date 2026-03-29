俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は29日、第12話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第12話は「小谷城の再会」。織田信長（小栗旬）は足利義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ばれる藤戸石（ふじといし）を贈る。しかし義昭は、信長と見据える方向が違うことに気づき始めていた。一方、藤吉郎（池松壮亮）は京都奉行に就任。ある時、任務に追われる小一郎（仲野太賀）と藤吉郎は信長に連れられ、市（宮崎あおい）のいる小谷城を訪ねることに。浅井長政（中島歩）との暮らしは幸せに見えたが、織田を快く思わない長政の父・浅井久政（榎木孝明）が裏で不穏な動きをし…という展開。

長政と市に長女・茶々が誕生。長政の「さ、義兄上、抱いてやってください」に、信長は「わしは…よい。赤子はどうも苦手なのじゃ」と遠慮。代わりに守り刀を授けた。

藤吉郎が「あの、わしに抱かせてもらってもよろしいかのう」と願い出ると、市は「構わぬ。多くの者に抱かれた子は、それだけ多くの者から慕われると聞く」。藤吉郎は茶々を抱き「何と軽いのじゃ〜」と小一郎とともにあやした。

「これが、のちの世に豊臣家をつくったものと、終わらせた者の出会いでございました」（語り・安藤サクラ）

信長は朝倉景鏡（池内万作）と対面。急ぎ引き揚げた。

岐阜に帰った藤吉郎は、寧々（浜辺美波）に浮気を謝罪。寧々は「でも、遊びではなく、本当によき女子（おなご）が現れたら、その時は致し方ありませぬ。私には、子はできぬやもしれませんから。その時は、どうぞご遠慮なく」と悲痛な思いを吐露。藤吉郎は「ええのじゃ。わしはそなたがおればええのじゃ」と愛妻を抱き締めた。

藤吉郎と“運命の子”茶々の邂逅。SNS上には「茶々…運命の子」「何というナレーションを」「“よき女子が”とか“子はできぬやも”とかフラグを立てまくる寧々さん」などの声。反響を呼んだ。

2023年の大河「どうする家康」においては、第13話（4月2日）で徳川家康（松本潤）が赤子の茶々を抱くシーンがあった。

茶々（淀殿）はのちに豊臣秀吉の側室に。秀吉との第2子は豊臣秀頼。正室・寧々（高台院）は実子に恵まれなかった。

次回は4月5日、第13話「疑惑の花嫁」が放送される。