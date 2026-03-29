俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は4月5日、第13話「疑惑の花嫁」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

織田信長（小栗旬）の命により、小一郎（仲野太賀）は安藤守就（田中哲司）の娘・慶（ちか）（吉岡里帆）をめとることに。藤吉郎（池松壮亮）は喜ぶが、慶には悪い噂があり、しかも“ある理由”から織田家を憎んでいた。そして、信長は越前・朝倉氏との戦を決意。息子を朝倉へ人質に出している浅井長政（中島歩）と会い、出陣せず後方の守りに徹してくれればいいと告げる。しかし戦が始まると、長政は父・浅井久政（榎木孝明）から朝倉方に付くよう迫られる。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

本編ラストの次回予告はなし。第2話（1月11日）終わり、第8話（3月1日）終わりに続き、今作3回目となった。

朝倉義景を攻めたものの、織田信長が撤退を余儀なくされた「金ヶ崎の退き口」（1570年・元亀元年）が近づく。