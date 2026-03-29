俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は29日、第12話が放送され、のちに主人公・豊臣秀長の正妻となる慶（ちか）役に挑む女優の吉岡里帆（33）が初登場。大河初出演を果たした。登場は2シーン、計約40秒のみで、台詞もなかったが、謎めいた人物像を体現。インターネット上で話題を集めた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第12話は「小谷城の再会」。織田信長（小栗旬）は足利義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ばれる藤戸石（ふじといし）を贈る。しかし義昭は、信長と見据える方向が違うことに気づき始めていた。一方、藤吉郎（池松壮亮）は京都奉行に就任。ある時、任務に追われる小一郎（仲野太賀）と藤吉郎は信長に連れられ、市（宮崎あおい）のいる小谷城を訪ねることに。浅井長政（中島歩）との暮らしは幸せに見えたが、織田を快く思わない長政の父・浅井久政（榎木孝明）が裏で不穏な動きをし…という展開。

信長は朝倉景鏡（池内万作）と対面。急ぎ引き揚げた。

岐阜に帰った小一郎は、直（白石聖）の墓参。ミステリアスな女性を見掛ける。

小一郎は信長に呼び出され、岐阜城へ。「小一郎、お主嫁をとれ。これは主命である。安藤」。控える安藤守就（田中哲司）は「入ってまいれ。わしの娘、慶（ちか）（吉岡里帆）でござる」。現れたのは、あの影のある女性だった。

SNS上には「慶さん、台詞はないけど、印象的な登場」「（小一郎が）一目惚れ？」「台詞を発せずして、このオーラ。吉岡里帆、凄い」などの声。反響を呼んだ。

次回は4月5日、第13話「疑惑の花嫁」が放送される。