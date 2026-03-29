『豊臣兄弟！』新キャストにネット歓喜「待望！」「オーラが半端ない」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第12回「小谷城の再会」が、29日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】待望の…”新キャスト”登場シーンを公開！
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
第12回は、信長（小栗旬）は義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ばれる藤戸石を贈る。だが義昭は、信長と目指すものが違うことに気づき始めていた。一方、藤吉郎（池松壮亮）は京都奉行に就任。任務に追われる小一郎（仲野太賀）と藤吉郎は、あるとき信長に連れられ、市（宮崎あおい）のいる小谷城を訪ねることに。長政（中島歩）と市は幸せに見えたが、裏では織田を快く思わない長政の父・久政（榎木孝明）が不穏な動きをしていて…という展開が描かれた。
視聴者が注目したのは、初登場した吉岡里帆が演じる慶。ラストには、信長が小一郎へ慶をめとるよう指示をする…というシーンを迎えた。視聴者からは「待望の吉岡里帆キター！」「本当にお美しい」「オーラが半端ない」「ここからどう物語に絡んでくるのか楽しみ」などの声が寄せられている。
【写真】待望の…”新キャスト”登場シーンを公開！
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
視聴者が注目したのは、初登場した吉岡里帆が演じる慶。ラストには、信長が小一郎へ慶をめとるよう指示をする…というシーンを迎えた。視聴者からは「待望の吉岡里帆キター！」「本当にお美しい」「オーラが半端ない」「ここからどう物語に絡んでくるのか楽しみ」などの声が寄せられている。