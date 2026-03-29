俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は29日、第12回「小谷城の再会」が放送され、北近江の戦国武将・浅井長政を好演している俳優の中島歩（37）からコメントが到着した。大河出演は2021年「青天を衝け」以来5年ぶり2回目。戦国大河は初となる。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

――浅井長政について。

「台本を読んで、今作の長政について感じたのは“本当にいい人だな”ということ。誠実な人間であるがゆえに、つらい思いをし続けてきたのだろうとも思いました。正直、僕は歴史にはあまり詳しくなく、長政についても最初は“浅井”を“あさい”と読んでしまったくらいなじみがありません。だからこそ、演じるにあたっては失礼のないよう長政さんのお墓に足を運び、今、自分がどんな思いで長政という役に向き合おうとしているのかをお伝えしてきました。内容は少し恥ずかしいので、秘密にさせてください（笑）」

「また、何より大切にしたいのは、妻・市（宮崎あおい）との関係性です。彼女を愛し、しっかり守り抜きたいという思いが、長政にとって大きなモチベーションになっています。個人的には（初共演の）宮崎あおいさんのファンでもあるので、その気持ちも込めつつ（笑）、真摯にお芝居に向き合っています」

――豊臣兄弟について。

「以前から尊敬している仲野太賀さん、池松壮亮さんが出演する大河ドラマの世界に是非入りたいと思っていたところに、オファーを頂けたので本当にうれしかったです。太賀君は“こんな親しみやすい人がいるんだ”と思わせてくれる俳優さんです。これまで共演経験はなく、特別に親しい間柄というわけでもないのですが、勝手にずっと応援していました。同じ俳優として、太賀くんが多くの人に愛される存在になっていくことが、なぜか自分のことのようにうれしいんです。自然と応援したくなる方だと思います」

「そして池松くんは、やはり凄い表現力を持っている俳優さんです。“これは自分にはできないな”と圧倒される芝居をこれまで何度も目の当たりにしてきたので、強く尊敬しています」

――撮影エピソードについて。

「クランクインで最初に撮影したのが、第12回（3月29日）で、長政が父・久政（榎木孝明）と朝倉景鏡（池内万作）と密談しているところに、信長（小栗旬）が姿を現すシーンです。浅井家の動きを信長に怪しまれている緊張感のある場面で、台詞以外の表現で長政の心情をしっかり見せなければいけないと感じました。時代劇ならではの所作があるので、どうしても動きが制限されてしまいますが、このシーンでは先輩方のお芝居を間近で拝見し、とても勉強になりました。特に榎木さんの視線や間の取り方は素晴らしく、視線の動かし方ひとつで警戒心を表現されていて。本当に刺激をもらいました」