準決勝２試合が行われ、決勝の顔合わせは智弁学園（奈良）―大阪桐蔭（大阪）に決まった。

智弁学園は中京大中京（愛知）に逆転勝ちし、優勝した２０１６年以来の決勝進出。１０年ぶり２度目の栄冠を目指す。決勝は３１日に行われる予定。

智弁学園２−１中京大中京

智弁学園が競り勝った。六回に馬場井が同点打を放ち、八回、４番逢坂の適時二塁打で勝ち越した。エース杉本は完投。中京大中京は終盤、守備が乱れた。

杉本「うまくかわすリードのおかげ」

智弁学園が誇る大会屈指の左腕、杉本の直球が序盤から狙われた。三回までに被安打４。先制も許した。しかし捕手の角谷に焦りはない。半年前の苦い経験があるから、冷静でいられた。

優勝を逃した昨秋の近畿大会で、杉本は決勝まで４試合で２０回を投げ、１２失点。「こんなに点を取られる投手ではない」。コーチの言葉に角谷は、深く考えずにリードしていたことを悔やんだ。コーチと試合映像を見返し、気づいた。セオリーを基にした配球ではなく、投手の状況に合わせることこそが大切だと――。

そんな教訓から、中京大中京の狙いを逆手に取った。カットボールなど変化球を主体に変え、ゴロや三振に仕留めた。「うまくかわすリードのおかげで最後まで投げ抜けた」という杉本は終盤、再び直球で押す。九回、最後の打者に投じた球は１４７キロを計測した。

「杉本はすごい投手。生かせるかどうかは自分次第」と話す角谷を、コーチは「広い視野で状況に応じてリードできるようになった」と見つめ、杉本は「首を振る必要がないくらい信用している」。扇の要が、文字通りの役目を果たした。（下林瑛典）

救援・太田「自分を追い込んでしまった」

必勝の継投策が崩れた。中京大中京は１点リードの六回、走者を出しながらも踏ん張っていたエース安藤に代わり、太田がマウンドに上がった。１回戦から続けてきたパターンだが、「点を取られたら取り返せないと自分を追い込んでしまった」。強い覚悟が力みにつながり、四死球やバント処理の悪送球でピンチを招いて今大会初めて失点。本調子を取り戻せず、八回には決勝点を許した。準々決勝まで好救援してきただけに、「勝ちきれなかった部分を見つめ直したい」と言葉を詰まらせた。

智弁学園・小坂監督「バッテリー中心に守り切り、チームの総合力が上がった。（決勝は）気力で向かっていきたい」

中京大中京・高橋監督「ミスが悔やまれる。（守備での）状況判断や技術を身につけていかないと勝てないと痛感した」