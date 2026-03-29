12星座別！2026年4月1日〜4月30日の金運アップ方法【牡羊座〜乙女座】
お金を稼ぐことについても前向きになれる時期？衝動買いには注意2026年4月は、牡羊座に惑星が集中します。具体的には太陽、火星、土星、海王星、そして15日には水星も仲間入り。
牡羊座は12星座の一番最初に位置する星座だし、積極性や行動力を意味する星座ですから、4月は非常にエネルギッシュなひと月になるでしょう。お金を稼ぐことについても前向き。特に目新しい投資や、今までやったことのない蓄財法には意欲的になるでしょう。
ここでは2026年4月の牡羊座〜乙女座の金運についてお伝えします。
牡羊座4月の牡羊座は運気最高潮！ 自分の中からエネルギーが湧き上がってくるのが実感できるでしょう。腹が据わり、ここぞというときに、おじけづかずに最大の力を発揮できるはず。まさに向かうところ敵なしのひと月なのです。思いのままに真っすぐ突き進めば願いがかなう可能性も濃厚。
金銭面も快調で、お給料アップなど収入増が暗示されています。欲しかったものを手に入れるチャンス。趣味を副業へと転換させることもできそうです。ぜひ前向きに！
ラッキーアイテム：スティック型掃除機
牡牛座4月の牡牛座は低迷運ながら、味方に恵まれる暗示があります。たとえ悩みがあっても誰かが助けてくれるはず。1人で思いわずらわず、年長の人に相談してみましょう。それがグチになっても話すことで頭の中が整理され、光が見えてくるはずです。
また鬱憤がたまって、つい衝動買いしがちな点には気を付けて。発散したいのなら「○円までなら使ってもOK」と自分に許可を出してあげましょう。貯金に手を出すと後悔するので気を付けて。
ラッキーアイテム：ワイングラス
双子座4月の双子座は好調運。ちょっとした思い付きが光を放ちます。周囲の人とのお付き合いや日々の暮らし方、遊びに至るまでアイデアを凝らしてみましょう。なんでもない毎日がエキサイティングに弾み始めるはず。
金運は無駄遣いを抑える工夫で安定化。買い物などお金を使う場面ではひと呼吸おいて、本当に必要な出費かを自問自答する習慣をつくりましょう。また面倒でもお金の出入りを記録して。それだけでも倹約意識が生まれるはず。
ラッキーアイテム：ジグソーパズル
蟹座4月の蟹座の運勢は不振傾向。何かと思い通りにいかず、すっきりしない日々が続きそうです。常識や体面に縛られると息苦しさは増すばかり。あるがままの自分でラクに生きることをおすすめします。
お金を使うときは「自分にとって大事か？」を考えると納得のいく使い方ができそう。特に将来の自分にプラスかを考えると○。たとえ赤字スレスレになっても後悔はないはずです。そんな意味ではファストファッションは避けるのが正解かも。
ラッキーアイテム：ひも靴
獅子座4月の獅子座は運勢パワー急上昇！ 心に大きなエネルギーが宿り、テキパキと行動できるでしょう。難しい問題ほど知恵と知識、経験値をフルに発揮して道を開けるはずです。頭をフル回転させ、問題の構造をつかむのがポイント。
金銭面は使うより蓄えることに注力を。倹約をゲームみたいにとらえてみるのはおすすめ。その日にセーブできた金額と費目をメモし、合計額をどんどん増やしていくのです。達成感から倹約上手・蓄え上手になれそう。
ラッキーアイテム：スポーツ用サングラス
乙女座4月の乙女座の運気は停滞気味。とはいえ底力が隠れています。周囲から何を言われようと自分のやり方に自信を持ってください。強い心さえ持てれば運気逆転を図れるはず。こだわり抜くことこそ幸運への近道です。
金銭面には用心が必要。おいしい話にうかうかと乗ってしまうと大事な貯金を失ってしまうかもしれません。話の裏をじっくり読み解く手間を省かないこと。また日常的な買い物も、安かろう悪かろうのセール品にだまされないように。
ラッキーアイテム：アロマオイル
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:あるじゃん 編集部)