現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』不穏すぎる冒頭シーンガコチラ

その第十三回 「疑惑の花嫁」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第十三回のネタバレを含みます。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

＜第十三回のあらすじ＞

信長（小栗旬）の指示で、小一郎（仲野太賀）は守就（田中哲司）の娘・慶（吉岡里帆）をめとることに。

藤吉郎（池松壮亮）は喜ぶが、慶には悪い噂があり、しかもある理由から織田家を憎んでいた。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

そんな中、信長は越前・朝倉氏との戦を決意。

息子を朝倉へ人質に出している長政（中島歩）と会い、出陣せず後方の守りに徹してくれればいいと告げる。

だが戦が始まると、長政は父・久政（榎木孝明）から朝倉方につくよう迫られる。