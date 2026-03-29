◆女子プロゴルフツアー アクサレディス宮崎 最終日（２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、１９歳ルーキーの藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）が１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算８アンダーの４位に入った。新人一番乗りのトップ５入りに「うれしい。すごくいいプレーができた」と笑みを浮かべた。

一気にリーダーボードの上位に躍り出たのは、１０番パー５。残り２３７ヤードから３ウッドで放った第２打が追い風に乗り、ピン手前３メートルに乗せてイーグルを決めた。今季は開幕戦でイーグル、前週にはホールインワンを達成し、早くも３つ目のイーグル奪取。「イーグルはけっこう頻繁に取るかもしれないですね」と胸を張った。

開幕戦は３位で発進しながら２６位。２日目以降に順位を落としていた中、師事する辻村明志コーチから「下を見ずに上を見てゴルフをしよう」とアドバイスを受けた。藤本は「今日はその意識で頑張った。本当に１位を見るつもりでやった。最終日まで伸ばせるゴルフができて、少しは成長したかな」とかみしめた。