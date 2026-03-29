◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節 いわき１―０磐田（２９日・ハワスタ）

Ｊ２磐田はアウェーのいわき戦で０―１と敗れ、４連敗を喫した。開幕から９０分間での勝利はなく、クラブワーストとなる８試合未勝利を更新した。今季初スタメンのＭＦ川崎一輝は右ウィングバックで９０分間戦い抜いた。

チームはワントップをＦＷマテウス・ペイショットに変更し、最終ラインを４枚から３枚に変更。ボランチにはＭＦ植村洋斗を据えるなど、前節からスタメンを３人入れ替えた。チャンスは作れたが、前半アディショナルタイムの相手ロングボールからの失点で先制を許し、交代カードを切ったが巻き返すことはできなかった。

川崎は「失点は一瞬の気の緩みが原因。攻撃の形は少しずつ、できてきているので、得点につなげることが大事」と振り返った。ハードワークで相手を追い越す場面もあり、志垣良監督が練習中から常に口にしている「守備で相手にボールを握らせず、自分たちもボールを握ること」を体現できたと手応えを示した。

試合後、ゴール裏のサポーターからは温かい声援が飛んだ。「何を言われても仕方がないと思っていたが、サポーターの皆さんと一緒に前に進む気持ちを改めて感じた。本当の勝ちをプレゼントしたい」と感謝を示した。次戦は４月４日の甲府戦。長いトンネルを抜ける１勝が求められる。（伊藤 明日香）