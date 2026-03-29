U-21日本代表は“年上海外組”招集のU-23韓国代表に惜敗…石井久継が1点返すも追いつけず、韓国遠征は2連敗

U-21日本代表は“年上海外組”招集のU-23韓国代表に惜敗…石井久継が1点返すも追いつけず、韓国遠征は2連敗