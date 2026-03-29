3月29日に東京ビッグサイトで開催された「AnimeJapan 2026」にて、『葬送のフリーレン』第2期スペシャルステージが開催され、フリーレン役の種粼敦美、フェルンの市ノ瀬加那、シュタルク役の小林千晃が登壇した。

参考：『葬送のフリーレン』なぜ壮大な劇伴に？ Evan Callが語る日本アニメのユニークさ

TVアニメ『葬送のフリーレン』は、3月27日に第2期の放送を終えたばかり。放送直後のタイミングでトークイベントに登壇できることに、種崎らも喜びを感じていた。

トーク冒頭は「第2期を振り返る魔法」と題して、各キャストお気に入りの場面が映像とともに紹介された。小林が紹介したのは第32話、フェルンがフリーレンの髪を編んでいた場面。機嫌の悪さが編み方の雑さに表れていたことをかわいいと感じていたという。

市ノ瀬が選んだのは第29話、シュタルクがフリーレンの仲間になった理由を語るシーン。自身が演じるフェルンに対して、シュタルクが正直な想いを面と向かって話してくれたことに感激したという。なお小林によれば同シーンはいつにも増して“優しさ”を強調するようディレクションを受けていたそう。

種崎が選んだのは第37話、フリーレンが勇者・ヒンメルの自伝を読むシーン。原作の膨らませ方にすごく愛情を感じると述べ、アニメーションスタッフへの感謝の気持ちを表した。

続いてMCの伊藤遼（日本テレビアナウンサー）も自身のお気に入りのシーンを明かし、神技のレヴォルテとシュタルクたちのバトルシーンが映し出されるかと思いきや……レヴォルテ役の三木眞一郎がサプライズ登壇。キャスト陣にも知らされていなかったことのようで、3名はしばらく立ち尽くしていた。

三木は原作漫画を連載初期から読んでいたと明かし、それゆえに出演が決まったときは、人気作の重要キャラを演じることが「怖かった」とも語った。自身が演じた戦闘シーンは「アフレコ現場ではここまでの動きはわからない」からこそ、実際の放送を観てその完成度に驚いたという。

同シーンは市ノ瀬も「何度も観返した」と語る。「三木さんがマイク前にいるとスタジオ中の雰囲気がピリッとして、怖いくらい」と、三木の演技へのリスペクトを明かした。種崎も本作の魔族は淡々と喋るキャラだとしつつ、それでも「戦いが楽しそうなのがわかるのがすごい」と三木の演技を絶賛した。

終盤には登壇キャストそれぞれから挨拶。三木は本作に参加できたことの喜びを語りつつ、レヴォルテの剣が折れてなくなっていくシーンでは、あわせて劇伴の音数も一つずつ減っていっていると、Evan Callの演出術も明かし、ファンにとって貴重な情報となった。

小林は「どこを切り取っても素晴らしい」と本作の魅力を総括。市ノ瀬は第3期の放送時期について、1年半後は「ちょっと先だけどあっという間」だと期待感をあらわにした。

最後に種崎は「これまでに負けない第3期」になると意気込み、すでに放送時期が決定していることから、「またね」とファンに呼びかけイベントを締め括った。（文＝徳田要太）