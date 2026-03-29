3月29日に東京ビッグサイトで開催された「AnimeJapan 2026」にて、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』スペシャルステージが開催され、司波達也役の中村悠一、司波深雪役の早見沙織、四葉真夜役の斎藤千和、新発田勝成役の小野大輔、津久葉夕歌役の茅野愛衣が登壇した。

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シリーズ累計2500万部を突破する『魔法科高校の劣等生』シリーズの中でも屈指の人気を誇る「四葉継承編」が、5月8日に劇場アニメとして公開される。本イベントでは、同作の初解禁情報やキャスト陣のアフレコ裏話が語られた。

最初に登壇したのは真夜役の斎藤。演じる役柄にあわせた口調に加えて、斎藤にだけ用意された特別仕様の椅子もあいまって会場は『魔法科高校の劣等生』らしい雰囲気に包まれた。そして今作の新キャストである茅野と小野に続いて、最初期からヒロインの深雪を演じている早見が登壇。「20年間お世話になっております……！」と告げながらの登場で会場の笑いを誘った。

主人公・達也役の中村は最後に登場したが、「あ、どうも中村です」と軽い雰囲気。「千和さま、もうそれなりに長い付き合いだと思うんですけども、ちょっと伺いたいことがありまして。嫌いな声優を後で教えてください！」と、斎藤との関係ならではのコメントで会場を沸かせ、バラエティ色のある雰囲気でトークが始まった。

アニメシリーズが始まったのは2014年であることについて、中村は「干支一周しちゃった」と触れ、早見は初見視聴者向けのあらすじ動画のナレーターを務めたことをアピール。本作の間口の広さをアピールしつつ、各キャストから自身の演じるキャラについての紹介がなされた。

新たに公開された予告のラストには、深雪が「四葉家を継ぐ」と宣言するシーンが。中村は「もうだいぶ見せちゃってる」と期待感を煽った。

収録時の様子については、茅野は早見演じる「深雪さんが美！」と率直にコメント。茅野と同じく今作がシリーズ初参加となる小野は、「（共演者の芝居から）歴史を感じる」「キャリアも似ている人たちが集結して、芝居も自然と噛み合った」と、収録の手応えを語る。

主人公役の中村はアフレコについて「大変でした～……」と何度も連呼し、不思議な笑いを誘う。「（自分だけ）2日間収録している」とアフレコ環境を明かし、特に早見・斎藤との対話の量の多さに触れた。

トーク中には第3弾キービジュアルが公開。早見が「この構図に（達也と深雪）2人の歩みが表れている」と言及した。

また、主題歌がLiSAの「YES」となることが発表され、LiSAからはビデオメッセージが。達也と深雪、2人の信頼関係をめぐって「背中を押してくれる言葉」としてこのワードを選んだという。また、同曲も収録されたサウンドトラックが5月13日に発売される。

4月28日（四葉の日）にバルト9にて開催される完成披露上映会には早見と監督のジミー・ストーンが登壇することが明かされたほか、「最強の兄妹」が出演するという意味深な情報も。

トーク終盤には、登壇キャストからコメントが寄せられた。茅野は長く愛されている作品に参加できることを「大変嬉しい」としつつ、「“愛と呪い”が渦巻く話だと感じているんですが、みなさんがどう感じていただけるかは劇場で確かめてほしいです」とひとこと。

小野は「キャリアが近い役者とガチンコでやりあえるのが、役者として嬉しい」「中村くんと“殴り合える”」と述べ、中村は「マイク前じゃないと殴り合ってるんですけどね」「酒と喧嘩で明け暮れている」と2人の距離感を明かした。

斎藤は主人公の達也と「“はしゃぎすぎてる”真夜さま」が魅力だとコメント。また「深雪が本当にかわいい。乙女マシマシ」と早見演じる深雪への思いを述べた。そんな早見は「深雪の思いを声にできるのは自分しかいない」と、役柄への熱意を明かした。

最後に中村が「衝撃の真実が明かされるらしい」と作品への期待を煽り、イベントは終了した。（文＝徳田要太）