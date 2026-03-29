女優の永野芽郁が、『フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」』を発売することが発表された。発売日は2026年6月21日。表紙＆収録カットとともに本人からのメッセージも公開された。

【写真】収録カットも公開！ 永野芽郁スペシャルBOX『MAGNOLIE』

2009年のデビューから17年。NHK連続テレビ小説『半分、青い。』の主演を始め、数々のドラマや映画での主演を務めてきた実力派女優・永野芽郁。映画『そして、バトンは渡された』では「日本アカデミー賞」優秀主演女優賞を受賞するなど、世代を代表する本格派女優としての地位を確立してきた。2026年にはNetflix世界独占配信の映画『僕の狂ったフェミ彼女』の主演を控えている。 本作「MAGNOLIE（マグノリエ）」は、デビューから第一線を走り続けてきた永野が、役を脱ぎ、素の自分と向き合ったことで辿り着いた“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブックと、自身の感性で様々な自分を表現しファンへ向けた素直な想いを注ぎ込んだスタイルブックという二冊をコンパイルしたスペシャルBOXだ。

スタイルブックには、ファンから寄せられた質問に本人が答えるというQ&A企画を実施。募集期間や参加方法などの詳細は、公式ページをチェック。

また、本作の購入特典として、直筆サイン・オリジナルフォトカードのほか、購入者の方の中から当選者のみが参加できるイベントを開催予定。

■永野芽郁 コメント

このたび、フォトブックとスタイルブックを発売することになりました。「MAGNOLIE」は、自分の中にある様々な想いと静かに向き合いながら、丁寧に紡いだ本です。揺るがずに空を仰ぎ、凛と咲くマグノリアの花のように。しなやかな強さを持つ人でありたい。そんな願いを、タイトルに込めました。ページをめくるたびに、“今の永野芽郁”がそっと届きますように。応援してくださる皆さま、いつもありがとうございます。 （文=リアルサウンド ブック編集部）