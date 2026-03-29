ねぐせ。新曲「青春バイブレーション」4月8日にリリース決定！自身の初主催フェスにて早速初披露も

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名古屋発の4人組バンド・ねぐせ。が、3月29日に開催した自身初の主催フェス『HOT de GOOD fest. 2026』にて、新曲「青春バイブレーション」を4月8日に配信リリースすることを発表した。

■新生活が始まる季節に、力強く心のギアを入れてくれるポジティブなアッパーチューン

本ライブでも初披露された「青春バイブレーション」は、彼ららしいポジティブなエネルギーが全開のアッパーチューン。新生活が始まる4月という季節に、力強く心のギアを入れてくれるような1曲だ。

またジャケット写真もあわせて公開となり、ポジティブな雰囲気あふれるメンバー4人が印象的な、弾けるような躍動感と平成感あふれるデザインに仕上がっている。さらに3月29日より、Pre-add / Pre-saveキャンペーンもスタート。事前登録者は、りょたち（Vo.&Gt.）の手書き歌詞画像を入手できる。

アルステイク、KALMA、Bye-Bye-Handの方程式、Blue Mash、bokula.、Maki、moon drop、ヤングスキニーといった面々を迎えて、自身初の主催フェスを無事成功させたねぐせ。は、6月28日に自身最大キャパとなる横浜アリーナでのワンマンライブ『愛問愛答』の開催も控えている。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「青春バイブレーション」

■関連リンク

『ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」』特設サイト

https://neguse.jp/aimonaitou/

ねぐせ。OFFICIAL SITE

https://neguse.jp/

■【画像】「青春バイブレーション」ジャケット