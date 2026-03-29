【ハニーズのミントカラー】が爽やか見え！ 40・50代の春に♡「おすすめアイテム」

爽やかな色味を取り入れて、好印象を狙いたい春コーデ。ミドル世代には、きれい見えするミントカラーがおすすめです。今シーズン【ハニーズ】からは、ミントカラーのブラウスやパンツが登場。一点投入で季節感を高めてくれそうです。

ふんわりブラウスでフェミニンな雰囲気に

【ハニーズ】「ギャザー切替ブラウス」\2,680（税込）

ウエストの切り替えからふわっと広がる華やかなブラウス。爽やかなミントカラーが、一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれそう。ヒップが隠れる着丈とボリュームのあるシルエットで、体型カバーにも期待できます。1枚でサラッと着こなしたり羽織りとして投入したり、コーデのバリエーションを広げてくれる予感。

抜け感のあるコーデに仕上がるガウチョパンツ

【ハニーズ】「きれいめガウチョパンツ」\2,680（税込）

裾にかけて広がるリラクシーなシルエットで、春らしい抜け感のあるコーデに見せてくれるガウチョパンツ。レッグラインを拾いにくいのもポイントです。くすみ系のミントカラーが、ミドル世代のきれい見えに一役買ってくれるかも。ストレッチ素材に加えてウエストはゴム仕様になっており、楽に穿けそうです。コンパクトなTシャツやブラウスを合わせて、すっきり仕上げるのがおすすめ。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M