プロ野球・ヤクルトの公式ＹｏｕＴｕｂｅが２９日に更新され、３１日の活動再開に先がけて球団公式マスコットの「つば九郎」の“復活姿”を公開した。

「ただいま つば九郎復活！」と題した６分の動画が公開され、つば九郎が神宮球場に入場する様子などが披露された。

さらに、山田哲人内野手をはじめ、ヤクルトの現役選手、池山監督らがつば九郎に激励のコメントを寄せた。最後は「つば九郎３月３１日活動再開」のテロップで動画が締めくくられた。

この動画に「おかえりなさいつば九郎！ 応燕します。これからも」「うわぁぁーーんん、涙止まらぬ」「つばちゃん、おかえりなさい。まってました」などのコメントが寄せられている。

つば九郎は昨年２月、担当者の死去に伴い活動を休止していたが、球団が１５日に今季からの活動再開を発表。つば九郎は同日のオリックス戦後に神宮で行われた出陣式の模様を通称「とりごや」と呼ばれる一塁側通路から静かに見守っていた。その姿がスコアボードの大型ビジョンに映し出されると、スタンドからは大きな拍手が沸き起こり、ファンを喜ばせた。３１日の神宮開幕戦となる広島戦から本格的に活動を再開する。