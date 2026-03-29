J2・J3百年構想リーグ第8節が開催された

明治安田J2・J3百年構想リーグの第8節が3月28、29日に各地で行われ、最新の順位が確定した。

全4つのグループで各チームがしのぎを削り、SNSでは「意外にも1番白熱してるリーグ」「EAST-Bが神リーグすぎる」といった声が上がっている。

EAST-Aでは、ブラウブリッツ秋田とベガルタ仙台が0-0で引き分け、PK戦を11-10で制した仙台が首位となった。湘南ベルマーレは横浜FCに3-1で勝利し、2位につけている。秋田は仙台に敗れたものの3位となった。

EAST-BではFC岐阜がAC長野パルセイロに5-1で快勝し、J3ながらも首位に浮上。ジュビロ磐田を破ったいわきFCが2位、RB大宮との上位対決を制したヴァンフォーレ甲府が3位につけている。

WEST-Aの1位から3位は、徳島ヴォルティスが高知ユナイテッドに3-0で勝利し、首位に位置している。カターレ富山と今治FCは1-1で引き分け、富山がPK戦で勝利し2位となった。高知は徳島に敗れ3位となっている。

WEST-Bでは、テゲバジャーロ宮崎がレイラック滋賀に0-1で敗れ今季初黒星を喫したが、1位をキープ。鹿児島ユナイテッドはロアッソ熊本に1-0で勝利し2位、大分トリニータに3-1で勝利したレノファ山口が得失点差により3位となった。

混戦模様の最新順位にSNSでは「次折り返し」「意外にも1番白熱してるリーグ」「ここからが正念場」「上下に分裂」「EAST-AとWEST-Bが抜け出してるチームがあるけど、EAST-BとWEST-Aはこのまま団子になりそう」「EAST-Bは予想外すぎる」「まだまだこれからの段階」「EAST-Bが神リーグすぎる」「魔境」などコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）