犬が亡くなるかもしれない『危険な留守番方法』５選

留守番の仕方によっては、犬がイタズラやトラブルを引き起こしたり、環境に問題があったりして、命の危険もあります。ここでは、犬が亡くなるかもしれない危険な留守番方法を見ていきましょう。

1.室温25℃以上の室内で留守番させる

夏場は特に注意が必要です。室温が25℃以上の環境で留守番させてしまうと、熱中症を引き起こすリスクが高まります。

夏場は必ずエアコンの冷房をつけっぱなしにして、適温を維持するように努めましょう。また、停電によってエアコンが停止してしまった場合も考慮して、クールマットや扇風機も併用すると安心です。

2.犬にとって危険なものが手の届く場所にある

犬にとって危険なものが手の届く場所にあると、恐ろしいトラブルを招き、中毒や腸閉塞によって亡くなるリスクが懸念されます。

犬にとって有毒な成分を含む食品 小さなおもちゃや部品 電気コード ゴミ箱の中身

ほかにも毒性のある観葉植物などもあるので、留守番前には整理整頓し、愛犬にとって危険なものは手の届かない場所に保管しましょう。

3.犬が過ごすケージを直射日光の当たる場所に置く

愛犬がケージで過ごすご家庭では、直射日光の当たる場所に置くことは避けてください。直射日光の当たる場所に設置してしまうと、ケージ内に熱がこもってしまい、体温調節できなくなってしまうからです。

最悪の場合、熱中症や日射病によって体調を崩したり、死に至る危険もあります。必ず愛犬が休む場所は、窓際や直射日光の当たる場所を避け、静かで涼しい場所を選びましょう。

4.床置きの暖房機器をつけっぱなしにする

冬場は暖房をつけて部屋を温かく維持してあげるご家庭が多いでしょう。しかし、床に直置きするタイプの暖房機器は注意が必要です。うっかり触れたり倒してしまったりすると、火傷や火災の危険があります。

床置きの暖房機器をつけっぱなしにする場合は、必ず愛犬が触れたり倒したりしないように対策が必要です。愛犬が過ごさないスペースに設置したり、周りに柵を設置するなど対策してください。

5.長すぎる留守番時間

留守番時間が長すぎると、犬は退屈や寂しさから問題行動を引き起こすリスクが高まります。犬が耐えられる留守番時間は、一般的に6時間程度と言われています。長くても8時間が限度です。

なるべくご家族の中で誰かが早めに帰宅したり、退屈しないようなおもちゃを用意したり、ペットカメラで見守るなど、留守番中の退屈対策を徹底しましょう。

犬をひとりで留守番させるときに守るべきこと

犬がひとりで留守番する際は、必ず部屋の環境を整えておでかけしましょう。

エアコンや暖房を活用して、室温を20～24℃に保つ 犬の手の届く場所に危険なものを置かず、イタズラできないように対策する ゴミ箱には必ずロックのかかる蓋をする サークルやケージ、寝床は直射日光の当たらない場所に設置する お気に入りのおもちゃや知育玩具などを準備して退屈しないように対策する 入ってほしくないスペースにはゲートを設置する

以上のポイントを守り、愛犬が安全にお留守番できるように環境を整えてあげましょう。

まとめ

いかがでしたか。危険な環境や方法で留守番させてしまうと、犬がトラブルを引き起こしたり、部屋の中が危険な環境になってしまい、命を落とす危険もあります。今回紹介した改善点を見直し、愛犬が安全に留守番できるように配慮しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)