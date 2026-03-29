直木賞を受賞し、作家やタレントとして時代を謳歌してきた志茂田景樹さん。その波乱万丈な歩みの傍らには、常に妻・光子さんの存在がありました。実は結婚後、10年間にわたって家族のもとを離れ、不義理を重ねた時期があったといいます。それでも光子さんはひと言の愚痴もこぼさず、家庭を守り抜きました。「僕は妻の手のひらから落ちないように、必死に踊り続けてきたんです」。要介護5となった今、ようやく辿り着いた「かなわない愛」の正体とは。

【写真】「やりたいことをやれ」自己破産を乗り越え、自立した息子を見守る父の眼差し（8枚目/全11枚）

「私とあなたは、2人で1つ」 献身的な妻の揶揄に

現在もトレードマークの髪色にこだわりを持ち続けている志茂田さん

── 志茂田さんはかつて10年ほど別居されていた時期があったそうですね。

志茂田さん：直木賞を受賞して飲み歩く日々が始まり、その後10年ほど家族のもとを離れました。妻には本当に迷惑をかけてしまいました。息子が2人いましたが、妻は子どもたちに僕の悪口や愚痴をひと言も言わず、離婚を切り出すこともなく、2人をしっかり育て上げてくれました。妻がいなかったら、うちはバラバラになっていたと思います。今でも、妻には頭が上がりません。

── 現在は、その奥さんが生活を支えていらっしゃる。

志茂田さん：リウマチを患ってから今は要介護5となり、生活のほとんどで介護士などのプロの手を借りていますが、ヘルパーさんがいない時間や、細かな介助はすべて妻が献身的に助けてくれます。食事も仕事も、妻の助けなしには成り立ちません。先日、妻が冗談めかして「私とあなたは、2人で1つのようなものだね」と言っていました。何もできない僕を揶揄した言葉だったのでしょうが、僕は「なるほど」と納得し、同時に「ありがとう」と思いました。

妻の手のひらから落ちないよう、必死に踊った

── これまでの夫婦関係を、志茂田さんはどう定義されていますか？

志茂田さん：結局のところ「やりたい放題やらせてもらった」に尽きます。僕が自分のやりたいように生きる中で、妻がどっしりと構えていてくれていた。だから僕は、妻の手のひらの上でいつも踊らされていたのだと思います。でもね、踊りながら僕自身も妻の手のひらから落ちないように必死ですよ。そうやって、振り落とされないようにしながら、ここまで来られたのだと思っています。僕にとって妻の存在は、それだけ大きいんです。

── 奥さんとの思い出で、印象に残っていることはありますか？

志茂田さん：25年以上続けてきたライフワークの「よい子に読み聞かせ隊」ですね。テレビやラジオ、執筆など、これまでいろいろな仕事をしてきましたが、いちばんしっくりきたのが、親子に絵本を読み聞かせるこの活動でした。途中から妻も参加してくれるようになり、夫婦で全国を回りました。あの時間は、本当にかけがえのない思い出です。

全国をまわり、読み聞かせを行っていた志茂田さん

── 素敵な思い出ですね。

志茂田さん：子どもたちの反応が楽しくてね。朗読するというよりも、本を読んで僕の頭の中に浮かんだ情景を言葉にのせて、子どもたちに届けたい。そんな思いで、毎回向き合っていました。できるだけ理解しやすい本を選ぶようにはしていましたが、小さな子にとっては難しい本もありますよね。でも、小さい頃に読んだ本は、そのときに理解できなくても、大人になったときにふと思い出して、「ああ、こういう意味だったのか」と気づくこともあると思うんです。そんな記憶を子どもたちに手渡せるのだとしたら、これほど未来につながる素敵な活動はないと思っています。

── 絵本が子どもたちの未来を作っていくんですね。

志茂田さん：僕自身30代、40代の頃は、小さい子どもを見ると「まだまだ小さいなぁ」と思っていました。でも、今は小さい子を見るたびに、その大きさに驚かされるんです。身体としての大きさではなく、可能性の大きさです。大きな未来を背負っている彼らに、僕は大きな期待を感じているんです。

「やりたいことをやれ」自己破産した息子への愛

── お子さんたちとは、どのような距離感で接してきましたか？

志茂田さん：息子が2人いますが、怒ったことはほとんどありません。妻が「怒る役」を担ってくれていたこともありますが、僕は後悔しないように、やりたいことをやればいいとだけ思っていました。それは今も変わりません。人の道を踏み外してはだめですよ。でも、好きなように生きて、自分の選択に自分で責任を取ることが大事だと思っています。

── 次男は、一度事業に失敗して自己破産を経験されています。

志茂田さん：妻は大変心配しましたが、僕は「自分で挑戦して失敗したのだから、自分で責任をとれ」とだけ言いました。その後、彼は自力で立ち直り、今は市議会議員として自分の人生を歩んでいます。それでいいんです。

── 現在は、息子さんたちも介護に関わってくれているそうですね。

志茂田さん：同居はしていませんが、息子たち夫婦も在宅介護に理解があって、よく気にかけてくれています。彼らにはそれぞれの人生があるので、無理はさせたくないのですが、その優しさは本当にありがたいです。長年「やりたいようにやれ」と言い続けてきた父親を、それぞれが自分の足でしっかり立ちながら支えてくれている。これ以上の幸せはありません。

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10年の別居、重なる不義理。それでも「2人で1つ」と笑い合い、要介護5の今、互いの命を支え合う志茂田さん夫妻。私たちは「夫婦とはこうあるべき」という理想に縛られ、正しさで相手を裁いてしまうことはないでしょうか。志茂田さんの「妻の手のひらから落ちないように必死だった」という言葉。それは、身勝手に生きた過去さえも包み込む、究極の信頼の形かもしれません。

誰かに支えられ、誰かを支える人生。あなたは今、隣にいる大切な人とどんな絆を築いていますか？あなたにとって「家族」とは、どんな形をしていますか。

取材・文：大夏えい 写真：志茂田景樹