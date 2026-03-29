「なんでうまくいかないんだろう」。メジャー移籍直後、早穂さんを待ち受けていたのは、理想とはほど遠い欠陥住宅での過酷な現実でした。2歳の娘を抱え、水浸しの部屋で修理業者との戦いに追われる日々。言葉も通じない異国で、遠征がちな夫を支えながら「早く日本に帰りたい」と独り泣いたあの日、彼女を支えたものとは。華やかな舞台の裏側で、一人の母親として居場所を築き上げた「マエケン家の10年」を伺いました。

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100か所の欠陥、水浸しの部屋。理想を打ち砕かれた「どん底」の渡米1年目

── 2016年、前田健太さんのメジャーリーグ移籍に伴い、当時2歳だった娘さんと共にロサンゼルスへ。華やかな新生活の幕開けかと思いきや、早々に過酷な試練に見舞われたそうですね。

早穂さん：サンタモニカで購入した新居に住むと、修繕が必要な箇所がいくつも見つかりました。お湯が出ない、床や壁の傷が気になる、なかでも大変だったのは配管トラブルで水が逆流して、部屋が水浸しになったことです。

夫の夢を追いかけてアメリカに来たはずなのに、最初は想像していなかった出来事が続きました。毎日何組もの修理業者の方が土足で家に出入りするので、掃除をしてもキリがないほど汚れてしまって。また、約束の時間が前後したり、連絡もなくキャンセルされることも頻繁にあって、慣れない環境のなかでの対応に疲弊していきました。後から、アメリカではこうしたことは日常茶飯事で、新築より、数年住んで状態が落ち着いた家を選んだ方が良い」と聞いて、住宅事情の違いを実感しました。

── 当時、お子さんはまだ2歳。一番手がかかる時期ですよね。

早穂さん：そうなんです。娘が「ママ」と甘えてきても、業者の対応に追われ、思うように遊んであげられないことがあって、娘には申し訳ない気持ちになっていました。

同時に今後入園する幼稚園の見学や面接、書類のやりとり、入園前に病院での予防接種や健康診断なども英語でこなしました。私にとってはすべてがはじめて。スムーズにいかないことが多く、心身ともに少しずつ疲れが溜まっていったように思います。

「女子アナのキャリア」を捨て、26歳で選んだ「プロ野球選手の妻」という道

大学卒業後は東海テレビアナウンサーとしても活躍した早穂さん

── そんな「どん底」を味わいながらも、なぜ早穂さんは踏みとどまれたのでしょうか。その原点を知るために、少し時計の針を戻させてください。2012年、26歳で前田さんと結婚。当時はフリーアナウンサーとして、キャリアを築いていました。

早穂さん：幼い頃から夢だったアナウンサーの仕事に就くことができ、忙しいながらも充実した日々を送っていました。仕事を続けていきたい気持ちもありましたが、夫が暮らす広島で生活を共にすることを選び、彼を支える道に進みました。

今は、自分のキャリアを続けながら選手を支える奥様もたくさんいらっしゃると思いますが、当時は野球選手の妻として家庭をサポートする考え方が比較的、多かったように感じます。そうした環境で、私自身も「できることを精一杯やろう」と決めました。

振り返ると、少し力が入りすぎていたかもしれませんが、そのぶん、夫のサポートに真剣に取り組むことができました。毎日の食事や体調管理を続けるなかで、夫の身体やコンディションが少しずつ変化していく様子を見ることが、私にとって大きな励みになっていました。

── 改めて旦那さんに惹かれたところはどんなところでしたか？

早穂さん：人の悪口を言わないところや、穏やかでユーモアがある人柄に自然に惹かれていきました。背伸びせずに自分らしくいられて、ありのままの私を受け入れてくれる空気感も心地よく、素直で温かい人間性がとても魅力的だったんです。スポーツが得意ではない私にとって、一つのことを極め、軽やかにこなしていく彼の姿はとても輝いて見えて、純粋に尊敬の気持ちを抱きました。

── そんなふうに尊敬し、信頼して共に歩むと決めた道。けれど、いざアメリカへ渡ってみると、その「覚悟」を試されるような過酷な現実が待っていたわけですね。

早穂さん：そうですね。夫の夢を応援したいと家族で渡米しましたが、想像していなかった出来事が次々に起こりました。夫も新しいスタートを切って必死に頑張っていたので、私が弱音を吐くわけにもいかない。不安や孤独を感じる時間も増えていきました。渡米1年目は「日本に帰りたい」とホームシックのような気持ちになっていたと思います。

「日本だったら」を捨てたとき、景色が変わった

レシピ本を出すほど料理が得意な早穂さん、渡米後もサポートが続く

── そこから、どのように気持ちを切り替えていったのでしょうか。

早穂さん：ある日、ふと気づいたんです。私は「どんな環境でも、この人を支えていく」と決めてここに来たはず。なのに、日本との生活と比較して嘆いている場合ではないなと。

それからは、「郷に入れば郷に従え」という言葉を胸に、アメリカの慣習を受け入れるよう努めました。自分の信念は大切にしつつ、無理なことは潔く諦めることも学びました。そうすることで、少しずつ心が軽くなり、前向きに日々を過ごせるようになっていったんです。

さらに、現地で気の許せる友人にも恵まれ、一緒に楽しい時間を過ごす中で、その土地や人のことがどんどん好きになっていきました。困ったり悩んだりしたときも、友人たちが支えてくれたからこそ、異国の地での生活を乗り越えることができたと思っています。

振り返ると、学生の頃から、人とのご縁には本当に恵まれていて、名古屋でも広島でもアメリカでも「一生涯お付き合いしたい」と思える友人たちと出会うことができました。そうした奇跡のようなご縁を、これからもずっと大切にしていきたいと思っています。

アメリカでの生活は、初めてのことばかりで戸惑いもありましたが、自分の視野を大きく広げると共に、新たな価値観にも出会わせてくれた、かけがえのない経験だったと感じています。

…

華やかなメジャー移住の裏側にあったのは、言葉も通じない異国で、幼い子を抱えながら想定外の出来事に対応し続けた日々でした。思い通りにいかない環境を「不運」と嘆くのではなく、自分なりに工夫して「経験」に変えていく。早穂さんが手に入れたのは、どんな場所でも「自分らしく居場所を作っていける」というしなやかな自信だったのかもしれません。

理想と現実のギャップに、つい下を向いてしまいそうなとき。早穂さんのように「今の自分」を一度まるごと受け入れてみることで、明日を生きる心がほんの少し、軽くなるかもしれません。

取材・文：松永怜 写真：前田早穂 撮影：矢島太輔