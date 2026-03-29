「東京女子プロレス」（２９日、両国国技館＝観衆３０８９）

プリンスタッグ選手権試合が行われ、王者の上福ゆき＆上原わかな組は挑戦者のジェシー・マッケイ＆キャシー・リー組に貫禄の差を見せつけられ、４度目の防衛に失敗。第２０代新王者が誕生した。

米ＷＷＥ、ＴＮＡ両団体でタッグ王者に輝いた世界的タッグ“ジ・インスピレーション”は強かった。米国での前哨戦で３カウントを許した上原が早々に狙われ、脱出後は上福が串刺しドロップキックなどで奮闘。上原はバナナ・ピローで勢いをつかみ、スシ・トルネードでフィニッシュを狙うも切り替えされて失速。最後は１２分１４秒、２人に担がれうつぶせにたたきつけられる合体技アイドライザーでキャシーにフォールを奪われた。

大食い、グラビア活動との三刀流でテレビ出演も多く、初の主要タイトルを手にした防衛ロードを進んでいた上原。相棒の上福から「見たか、あいつらの入りの姿。これから確実に六本木のバーに直行できただろ。１５センチのヒール履いて。俺たちスニーカーだったでしょ。そこから負けていたのかもしれない」とと嘆かれると「次からヒールを履きましょう」と応じるのが精いっぱい。

上原は「未来を見ています。切り替えは早いので」と前を向いたが、「ベルトとともに戦った半年間は濃かった」と名残惜しそうだった。

新王者組は笑顔で余裕しゃくしゃく。「名前の通りインスピレーションだけじゃなく、華とかバズりとか、そういった要素をもっと持っていきたいと思う。我々は戦うことを辞さないチャンピオンなので、どんな対戦相手でもササッとやっつけてやるわ」と長期防衛を誓っていた。