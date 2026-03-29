出廷が恥ずかしいのか…不倫で交際相手の妻に慰謝料を請求された韓国歌手、オンライン裁判を要請

不倫疑惑に揺れる歌手スクヘンが、オンライン裁判を要請した。

来る4月、スクヘンは水原（スウォン）地方裁城南（ソンナム）支部民事7単独にて行われる、自身に対する慰謝料請求訴訟の第1回弁論期日に臨む。

【画像】スクヘン、既婚男性と“濃厚スキンシップ映像”

これに関連し、スクヘン側は最近、裁判所に映像裁判申請書を提出した。

これは出廷することなく、ビデオ中継装置などを通じて、口頭弁論を行う手続きだ。現在、不倫をした者とされているだけに、対面に負担を感じているものと見られる。

これに先立ち、スクヘンは女性A氏から夫の不倫相手と名指され、大きな波紋を呼んだ。2025年、A氏はJTBC『事件班長』（原題）を通じて、自身の夫B氏とスクヘンが不倫中であると暴露した。

当時公開された防犯カメラの映像には、スクヘンとB氏が抱擁を交わしたり口づけをしたりするなど、不適切な行動が捉えられており、物議を醸した。

（写真提供＝OSEN）スクヘン

しかし、スクヘンは「私から申し上げることはないが、私も被害者だ。相手の婚姻関係はすでに破綻していると聞いて、交際を始めた」と訴えている。

続けて、B氏もYouTubeチャンネルに出演し、「書類上の整理だけが済んでおらず、離婚したと思い込ませていた可能性がある」として、「結果的に私の言ったことを信じたからこうなった」とスクヘンを擁護する姿勢を見せた。

結局、一連の出来事の影響により、スクヘンは出演中だったMBN『現役歌王3』（原題）で一部の出演シーンがカットされた。果たしてスクヘンの裁判がどのように終結するのか、注目が集まっている。