女優の田中麗奈（45）が、28日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。娘の幼稚園で劇に出演したことを明かした。

幼稚園の娘がいるという田中は、MCの加藤浩次から「運動会の役員とか、係の人とか、そういうのもやられてるんですか？」と聞かれると、「この間、バザーがあったので、劇やりました」と答えると、「バザーの劇に出たんですか？」「めっちゃ豪華じゃん！」「うそ！？」「田中麗奈さんが演じてるの！？」と驚きの声が上がった。

すると田中は「他もすごい豪華で。藤木直人さんとか…。森三中の村上さんとか…」と明かした。

さらに「脚本は映画監督の中野量太監督がオリジナル脚本を…」と、日本アカデミー賞で優秀監督賞受賞、映画「湯を沸かすほどの熱い愛」「浅田家！」などで知られる映画監督の名前が出されると、加藤は「待ってよ、めちゃくちゃじゃないの、それ。そんな世界があるの？ 子どもたちポカーンでしょ。アンパンマンみたいなの観たいからね。とんでもないな、それ」と驚きを隠せなかった。

そして加藤は「娘さん、『ママ、どうだったよ』とかって言うんですか？ それ見て」と聞くと、田中は「『ママ、面白かったよ』って言ってくれました」と明かした。