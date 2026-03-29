『帝都初恋剣戟譚』（読み：ていとはつこいけんげきたん／原作：岳兎佐助・漫画：サイトウリョウ／COMIC ELAN）が2026年3月27日（金）より「ピッコマ」にて独占先行配信が開始された。

【画像】「えらべるPay」最大10,000円分プレゼントキャンペーンも

第二次世界大戦に参加しないなど異なる歴史を歩んだ現代日本で、学校の必修科目になった剣術があるーーその名も『至剣流』（しけんりゅう）。

至剣流の免許皆伝を果たした天才少女・望月螢（もちづき ほたる）に一目惚れをした少年・秋津光一郎（あきつ こういちろう）は彼女にふさわしい男になるため至剣流を極めることに……純情な恋心と熾烈な剣戟が交錯する「歴史IF×青春×剣戟」アクション、開幕。

HIKE編集部より、2026年3月に立ち上がった新レーベルの「COMIC ELAN」。本作を含めた4作品の配信開始を記念し、4月16日（金）まで、抽選で1,000名に「えらべるPay」最大10,000円分をプレゼントするキャンペーンを実施中。応募条件はHIKE編集部公式Xアカウントをフォローし、該当する投稿をリポスト。当選はその場でわかる仕様となっている。

（文=リアルサウンド ブック編集部）