BookBaseが3月25日に発売した、同社初となる紙書籍『グリムコネクト』の原作小説とコミカライズ版の同時重版が決定した。

【画像】緊急重版決定の『グリムコネクト』

原作小説は、電子版が「BOOK☆WALKER」月間ランキング（2025年11月）で1位を、「アニメ！アニメ！」が行った「アニメ化してほしいライトノベル・小説（2025年下半期）」で第3位を獲得するなど、ライトノベルレーベル「ダンガン文庫」の看板作品として人気を集めてきた。

小説と同時に刊行されたコミカライズ版のほか、富田美憂と和泉風花がCVを務めた音声作品・ASMR版も展開されている。紙書籍の発売に合わせ、「総勢32名による応援イラスト企画」も行われている。

BookBaseはこれまで電子レーベル「ダンガン文庫」を中心にライトノベル作品に注力してきたが、今回の発売に伴い漫画レーベル「ダンガンコミックス」を創刊した。

レーベル第一弾として、本作のほか『赤々黒々パラダイス地獄劇』『戦国涅槃 異聞』の3作が「ニコニコ漫画」で連載を開始した。自社での多角的なIP展開が進むなか、1Pあたり13,000～15,000円の原稿料を公表しており、漫画家が高いクオリティの作品を安定的に制作できる環境づくりにも取り組んでいる。

（文=リアルサウンド ブック編集部）