お笑い芸人・関根勤が２８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新した。

この日は、鬼越トマホーク・良ちゃん、金ちゃんをゲストに「【驚愕】あの人気芸人は実は〇〇だった！芸人同士だからこそ垣間見えるヤバすぎる素顔を鬼越トマホークが大暴露！」と題した動画を公開した。

良ちゃんは、先輩のＦＵＪＩＷＡＲＡ・原西孝幸のスゴすぎるポテンシャルを披露。

「我々の、吉本（興業）の大先輩です。本番中はもう、ひょうきんだし、面白い。声もハキハキしてる一発ギャガーなんですけど。動きもテレビで見るより速いんです。あの方が格闘技ジムにダイエット目的で行ったら格闘技のプロたちが集まって…。『あなたの、ちょっと身体能力…。とんでもないんで調べた方がいいですよ』って。調べたら…」と述懐。超人的な身体能力で活躍した総合格闘家・山本ＫＩＤ徳郁さんレベルのポテンシャルだったという。

良ちゃんは「もう、今は５０歳超えてるんですけど。『１０代のときに始めてたら世界チャンピオンになれる身体能力です』って言われて。しかも頭も良くて、ＩＱを調べたら、めっちゃ高い…」と話し、金ちゃんも「（ＩＱが）日本トップレベル」とうなずいた。関根は「ＩＱ、なんか、１３５とか…？」と原西にまつわるウワサを思い返していた。