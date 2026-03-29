東京女子プロレス２９日両国国技館大会のプリンセス・オブ・プリンセス選手権は挑戦者の荒井優希（２７）が王者・渡辺未詩（２６）を撃破し、第１７代王者に輝いた。

悲願の初戴冠だ。荒井の最高峰王座挑戦は、昨年７月大田区大会以来２度目。ビッグマッチのメインを飾った試合は、両者一歩も譲らぬ激戦となった。

荒井がサソリ固めで渡辺を絞り上げれば、お返しとばかりに豪快なジャイアントスイングで投げ飛ばされる。そのままティアドロップを狙われるが、ブレーンバスターで切り返し、王者をマットに叩きつけた。

荒井は再びサソリ固めで追撃。Ｆｉｎａｌｌｙ（かかと落とし）を狙うが、力ずくで受け止められる。ならばと荒井は新人賞をさく裂。バッティングハンマー、レーザービームで粘る渡辺をおきて破りのティアドロップで叩きつけ、最後はＦｉｎａｌｌｙを決め、激闘に終止符を打った。

試合後は両者大号泣。マイクを握った荒井は「これからもっともっと戦ってください。次は荒井がチャンピオンとして、挑戦者の未詩さんを受けて立ちます」と渡辺にメッセージを送った。

団体を率いる王女となった荒井は「夢を見るチャンピオンになりたい」と目を輝かせる。その夢を「東京女子プロレスがもっともっと愛してもらって、選手みんなで東京ドームで興行をすることです」と宣言すると、会場からは拍手が巻き起こった。

「これを言うのは勇気がいるけど、みんなの前で言ったので、一番バカみたいに私が夢を見て、みんなに信じられないような景色を見せたい。これからも東京女子プロレスをよろしくお願いします」と来場した観客に呼びかけ、大会を締めていた。