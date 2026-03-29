◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ３―５ヤクルト（２９日・横浜）

ＤｅＮＡは２点リードの８回に、好投を続けていた先発の石田裕太郎投手がサンタナに走者一掃の３点二塁打を浴びるなど、一挙に５点を失って逆転負け。今季から指揮を執る相川亮二監督は、またも初白星を逃し無念の３連敗スタートとなった。

プロ３年目で初の開幕ローテ入りを果たした石田裕は、今季初先発のマウンドで７回まで３安打無失点。投球数は８８だった。しかし、完封が見えてきた８回、先頭の代打・丸山和から３連続安打で無死満塁のピンチを招くと、２番・サンタナにフルカウントから高めに浮いたシンカーを右中間へ運ばれる走者一掃の逆転三塁打を許して降板。その後も守備のミスが重なって２点を追加された。

試合後、相川監督は逆転を許した８回について「（石田裕は）素晴らしいピッチングであそこまで投げてくれた。同点かひっくり返されるまでは裕太郎に任せようと思ってたので、そこに関しては悔いはないです。ただ、チームを勝たせるという中での決断としてはどうだったのかというと、またひとつ、僕自身も勉強になりました」と振り返った。

痛恨の逆転負けも、打線は今季初スタメンの度会隆輝外野手が初回に１号ソロを放つなど３安打。上半身のコンディション不良で開幕１、２戦目を欠場した筒香嘉智内野手も３番・三塁で初出場して３安打するなど、計１１安打を放った。指揮官は「度会はこれをきっかけにどんどんいい結果を出してほしい。筒香はさすがですね」と、両者の活躍を評価した。

ホームでの開幕３連戦をものにできず、３１日からは京セラＤで昨季の王者・阪神を３連戦。相川監督は「１個取るまではなかなか地に足がつかないこともあるんで、まず１個取ることが重要。結果的に点数を上回れてない責任は全部僕なので、あとはどう１点を上回って終われるかというところ」と初勝利を誓った。