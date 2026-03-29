◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節 いわき１―０磐田（２９日・ハワスタ）

Ｊ２磐田はアウェーのいわき戦で０―１で敗れ、４連敗を喫した。開幕から９０分間での勝利はなく、クラブワーストとなる８試合未勝利を更新した。それでも、５試合ぶりに先発したＦＷマテウス・ペイショットが昨年５月以来のフル出場を果たすなど、今後の好材料もあった。

志垣良監督から攻撃の起点となる働きを求められていたペイショットは「そこの起点にはなれたかもしれませんが、もう少しできた」と振り返った。９０分間走り抜けたことで「まだ試合勘は足りないが、取り戻すためにも重要な９０分になった」と前を向いた。

前半７分には左サイドのＭＦ角昂志郎からのクロスに、前線に上がったＭＦ金子大毅がスルーパスで合わせ、右足を振り抜いたが相手ディフェンスに阻まれた。ペイショットは「フォワードとして決めなければいけない場面。普段であればダイレクトで流し込めるので、チームのために点を取れるフォワードになりたい」と語った。その直後の前半アディショナルタイムに失点を許し、勝利を逃しただけに、先行できなかった悔しさをにじませた。

今季、クラブは勝ち点３を得られた試合がまだなく、勝利はＰＫ戦の末の２試合のみ。チームにかかるプレッシャーは大きい。それでも、昨年は残り７試合で昇格プレーオフ圏外の８位から復活して、プレーオフ圏内まで到達した経験がある。ペイショットは「あの状況から昇格まであと一歩まで持っていったのは自分たち。今季もそのベースの上で挑んでいる。結果に誰も満足していないが、自信を取り戻すことが大事だ」と語った。（伊藤 明日香）