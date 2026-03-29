プロ野球開幕カード3連戦がそれぞれ終了。パ・リーグの順位予想では2強の声も多かったソフトバンクと日本ハムが開幕カードで激突したが意外な結果に…。SNSの声を集めた。

ソフトバンクが日本ハムに3連勝。WBCでは絶不調だった近藤健介が3戦10打数5安打4打点と大復活。日本ハムは3戦8本塁打したが、最下位スタートとなった。

【ソフトバンクファンの声】「ソフバン強すぎぃぃぃ！！」「ワイの中で小久保の評価がどんどん上がる」「小久保が年々有能になってるのマジええわ！」「近藤健介さん絶好調ぽくて大好き」

まさかの3連敗も新庄監督のキャラクターのせいか、ポジティブな意見が多かった。

【日本ハムファンの声】「開幕3連敗からスタートして優勝って新庄監督らしくて良いです」「今は悔しいけどさシーズン終わる時はこの順位が逆になってるさ」「火曜日のエスコン開幕戦で仕切り直し！」

ロッテはサブロー新監督の下、開幕2連勝スタートを切った。ロッテでプロ生活をスタートした監督が指揮を執るのは2012年の西村徳文監督以来。新監督を支持の声が多かった。、

【ロッテファンの声】「開幕を2勝1敗は凄い」「マリーンズ未来しかないね」「サブロー応援歌聞いてたら涙出た」「サブロー監督勝利に貪欲な感じがした」

まさかの0―10大敗で幕を開けたオリックスだったが、しっかり2勝1敗で勝ち越した。

【オリックスファンの声】「岸田監督は選手を信じて起用する。この辺りは素晴らしい」「心配になった初戦 九里さん凄っ！」「マチャド爆裂あいしてる」

開幕3連敗は阻止。チーム初勝利を完封で飾った平良を称える声が多かった。

【西武ファンの声】 「何より平良海馬が素晴らしい」「西武の外野ガチガチでワクワクするな」「勝てた事は喜ばしいが、稚拙な攻撃は相変わらずですね」

開幕10得点で期待値が上がった楽天は1勝2敗と負け越し。

【楽天ファンの声】早くも定位置(4位)になってしまった東北でやり返しましょう！

3月31日からは対戦カードが変わり、楽天モバイル最強パークは楽天―ソフトバンク。ベルーナドームは西武―オリックス、エスコンフィールドでは日本ハム―ロッテの3連戦がそれぞれ行われる。