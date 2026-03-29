STARGLOW、2ndシングル「USOTSUKI」ティザー映像第2弾を公開！MVのプレミア公開も決定

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STARGLOWが、4月1日リリースの2ndシングル「USOTSUKI」のティザー映像第2弾を公開した。

■「USOTSUKI」は跳ねた爽やかなビートとは裏腹に、戻れない過去の後悔を切なく歌うラブソング

「USOTSUKI」は、STARGLOWのメンバー5人が出演するヴァセリン『グルタヒア ボディローション』の新CMにも起用されている楽曲で、跳ねた爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ失ったまま、戻れない過去の後悔を切なく歌うラブソング。配信開始日となる3月30日の20時には、MVのプレミア公開も決定している。

2026年1月リリースのデビューシングル「Star Wish」がオリコン週間シングルランキング（2月2日付）1位、Billboard JAPAN Hot 100（1月28日公開）3位を記録。さらに、イギリスの世界的音楽メディア『NME』が選ぶ「2026年注目すべき新人アーティスト100組」に日本から唯一選出されるなど、今最も勢いに乗る彼らの2ndシングルには、前述のタイトル曲「USOTSUKI」に加え、先行配信中の「Green Light」、そして「Blast Off」の全3曲が収録される。

また、配信リリースを記念したキャンペーンも決定しており、東京・大阪での「Talk Show & Greeting」への招待やサイン入りワイドチェキなど、豪華特典内容がアナウンスされている。

あわせて、CD初回盤封入の応募抽選特典シリアルコードで応募できる、ファンミーティング「リハーサル観覧」や「オフィシャル出待ち」、「Talk Show & Greeting」への招待などといった購入者対象のキャンペーンも実施されるので、ぜひチェックしよう。

今後のSTARGLOWは、3月31日に国立代々木競技場第一体育館にて開催される『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo』への出演をはじめ、4月1日には2ndシングル「USOTSUKI」リリースパーティーのYouTube生配信、4月3日にはテレビ朝日『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』への初出演が決定。さらに4月10日より、全国17都市を巡る自身初のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』をスタートさせるなど、怒涛のスケジュールで春の音楽シーンを席巻しそうだ。

■リリース情報

2026.03.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「USOTSUKI」

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「USOTSUKI」

■関連リンク

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/

■【画像】「USOTSUKI」ティザー映像第2弾サムネイル 他

「USOTSUKI」通常盤ジャケット