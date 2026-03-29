日本プロ麻雀協会に所属する雀士、成海有紗。 “三倍満ボディ” で麻雀界を賑わす彼女の素顔とはーー。

「意外と思い切りがいいタイプなのかもしれないです。麻雀を覚えたくていきなり麻雀店で働いてみたり、グラビアにも挑戦してみたり。せっかくの機会だからやってみようと思って。知らないことには挑戦してみたくなるというか、好奇心が旺盛なんだと思います」

プライベートでは、習い事にもたくさん挑戦してきたという。

「料理教室には何軒か行きましたね。あとは、パン教室、フラワーアレンジメント、着付け、ピアノ、スイミングスクール、習字、マナー教室、英会話にも通ったりしました」

幅広い経験が、彼女の好奇心の源泉になっているようだ。最近の休日の過ごし方は？

「観劇が趣味で、妹と一緒にミュージカルを観に行ったりしています。インドア派でもあるので、家でアニメや料理番組を観たり。あとは、大食い系のYouTubeもよく観ていて、食べるのは大好きなんですけど、小食なので、それを観て食欲を高めています（笑）」

なるみありさ

7月30日生まれ 大阪府出身 2021年にプロテストに合格し、日本プロ麻雀協会に入会。雀風は面前高打点型で、好きな麻雀牌は一索。そのほか最新情報は、公式X（@ari_mj_）にて

※FLASHデジタル写真集成海有紗『三倍満ボディ、再び。』（光文社）が各電子書店で発売中

写真・幸田昌之

スタイリスト・葉月

ヘアメイク・佐藤ありさ（GiGGLE）