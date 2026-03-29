愛くるしいルックスとマシュマロボディが話題の浜辺ゆりな。彼女が抱く夢とはーー。

「思い返してみると、小さいころから写真を撮られるのが好きでしたね。修学旅行のときも、よく自分から写りにいったりしていました（笑）。だから、今日の撮影も最初は緊張していたんですけど、楽しかったので、またやってみたいです」

ゆくゆくは紙の写真集も出してみたい？

「昔から乃木坂46さんが好きなんですけど、皆さん写真集を出すじゃないですか。私もそれに憧れる気持ちがあって、アイドルとしての目標でもあります。前のグループにいたころから写真集を出したいとずっと思っていたんですけど、かなえられなかったので、もう一度アイドルをやってみようと思った理由のひとつにもなっていますね」

では、今、グラビア以外で挑戦してみたいことは。

「TikTokだったり、YouTubeの切り抜きだったり、動画でバズってみたいです。いろいろな人に自分たちのことをもっと知ってもらいたいです。その人たちが私たちを見て元気をもらったり、毎日楽しんでいただけるような存在になりたいですね」

はまべゆりな

23歳 2003年2月25日生まれ 千葉県出身 アイドルグループ・My_Stageのメンバー。メンバーカラーはピンク。そのほか最新情報は、公式X（@yurina_myst）、公式Instagram（@yurina_myst）にて

※FLASHデジタル写真集 浜辺ゆりな『天使の素顔』（光文社）が各電子書店で発売中

写真・高橋慶佑

スタイリスト・田中あゆ美

ヘアメイク・スミホシナ（GiGGLE）