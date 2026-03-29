クローゼットの洋服、気づけば増えていませんか？ じつは1着ごとに、想像以上の「場所」を使っています。今回は、片づけのプロでありファイナンシャルプランナーの下村志保美さんに、“場所代”という考え方から、服のもち方を見直すヒントを伺いました。「いつか着るかも…」と手放せない服にかかる意外なコストや、クローゼットをすっきり保つコツを紹介します。

クローゼットにかけてある服1着の「場所代」はいくら？

まずは、少しだけ数字の話をしてみます。

【写真】クローゼットに眠っていた服

たとえば、70平米・7000万円のマンションに住んでいる場合、単純計算で1平米あたり約100万円。つまり空間にも、それなりの「価値」があるということです。この考え方でいくと、幅1メートルのクローゼットは、ざっくり約60万円分のスペースになります。もし、そこに50着の洋服がかかっているとしたら、1着あたりは「約1万2000円分の場所」を使っている計算になってきます。

もちろん、実際に場所代を払っているわけではありません。でも、「1着＝約1万2000円のスペース」と考えると、手元に残している服の見え方が少し変わってきませんか？

では、ぎゅうぎゅうにつめ込めば「1着あたりの場所代が下がっておトク」になるのでしょうか。

答えは、「NO」です。つめ込みすぎると服同士がこすれて毛玉ができたり、通気性が悪くなってカビの原因になることも。結果的に、別の「もったいない」を生んでしまいます。

「いつか着る服」にかかるコストを考えよう

ここで意識を向けてほしいのが、今は着ていないのに「いつか着るかも…」と思って手放せない服です。

・いつかやせたら着る服

・高かったから手放せない服

・流行が戻るかもしれない服

「いつか着るかもしれない」と思うと、買い直すのはもったいないと感じてしまい、未来の出費につい敏感になります。けれど不思議なことに、すでに支払ったお金には、私たちは意外と無頓着です。

数年前に買った服の代金は、手元に置いていても戻ってくることはありません。もちろん、クローゼットにしまっているだけでは、新たな価値を生むこともないのです。

それでも、その服は今もクローゼットのスペースを使い続けています。先程のマンションの例でいうと、もし着ていない服が10着あれば、約12万円分の空間。20着なら、約24万円分の空間を占めている計算になります。

整理収納の現場でお客さんのお宅に伺うと、こうした「いつかのための服」が何十着も出てくることは珍しくありません。かつての私自身も、同じように手放せずにいたひとりでした。

今の家に住み始めたときの「気持ち」を思い出してみて

もちろん、自分の家ですから、空間をもので埋めるのも、たくさん所有する楽しみを味わうのも自由です。

ただ、今の家に引っ越したときのことを思い出してみてください。

「クローゼットにたくさんつめ込もう」と思っていましたか？ それとも、「この家なら毎日の服選びがラクになる、楽しくなる」とイメージしていたでしょうか？

クローゼットは、毎朝の服選びの時間を左右する場所。今着ている服だけが並んでいると、迷いが減り、選ぶ時間もぐっと短くなります。

まずは、クローゼット1メートルに何着かかっているか、そのうち今着ている服はどれくらいあるのかを確認してみましょう。

数字で見てみると、空間の使い方はきっと変わっていきますよ。