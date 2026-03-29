DJ、タレントの小林克也が3月27日、自身のインスタグラムを更新し、85歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】有田哲平がゲスト出演 小林克也の85歳を祝福した

スタッフらと乾杯する画像を掲載し「85歳の誕生日 たくさんのお祝いメッセージありがとうございます♪」とコメントした。手前の人物の腕が小林の顔を半分隠しているような画像で「（写真あまり撮れませんでした by スタッフ）」と注釈が付けられていた。



さらに別の投稿では、ギターを抱えたスターダスト☆レビューの根本要との2ショットを掲載。「小林克也 85歳の誕生日 本日のファンキーフライデーは＃根本要（＃STARDUSTREVUE）さんと＃坂崎幸之助（＃THEALFEE）さんがお祝いに駆けつけてくださいました」と自身がパーソナリティーを務める、FM NACK5の「FUNKY FRIDAY」（金曜、前9･00）に豪華ゲストが祝福に駆けつけたことも明かした。



また、26日に放送されたBS朝日の「ベストヒットUSA」（木曜、後11･00）に、くりぃむしちゅー・有田哲平がゲスト出演したことも報告。有田から花束を手渡された画像も掲載していた。



（よろず～ニュース編集部）