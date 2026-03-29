「東京女子プロレス」（２９日、両国国技館＝観衆３０８９人）

プリンセス・オブ・プリンセス選手権試合は元アイドルグループＳＫＥ４８の荒井優希が、王者・渡辺未詩のＶ５防衛を阻止、第１７代王者に輝いた。アイドルとの両立で４年、レスラー専念から１年で団体の至宝ベルトを獲得した。

ついに団体のセンターに立った。ベルトを手に荒井は「荒井は夢を見るチャンピオンになります。夢をみんなで叶えたい。私の夢は、もっともっと東京女子プロレスが愛されて、東京ドームで興行することです」と高らかに宣言した

死闘だった。未詩にバックブリーカーなどで腰を狙われ、機動力を削られた荒井だったが、ビックブーツ、ミサイルキックと長身を生かし反撃。リバースジャイアントスイングで１１回転させられる危機もあったが、王者の必殺技ティアドロップをブレーンバスターで切り返して流れを呼び戻し、最後は２１分２０秒、フルネルソンバスター、ファイナリー（かかと落とし）からの片エビ固めで３カウントを奪った。

荒井は「未詩さんとビッグマッチでベルトを懸けて戦えたことが本当にうれしい。一緒に東京女子を盛り上げたい。これからもっともっと戦ってください。今度はチャンピオンとして未詩さんの挑戦を受けます」と呼びかけた。未詩からは「荒井を一生逃がさないから。一生戦おう。仲良くしてね」と呼応された。

ＳＫＥ４８では立っていないセンター。荒井はバックステージで「たくさん期待していただいて、５年もかかってしまったのが少し悔しい」と反省も、「真ん中に立ててうれしい」と感慨を口にした。

１年前の卒業の際にＳＫＥ４８のファンに語っていた東京ドームへの夢。「１年前は３００人位の劇場で言うのが精いっぱいでした。今日は大きな会場、たくさんの人の前で言えたので、自分も成長したし、東京女子ともっと進みたい気持ちが大きくなったんじゃないかな」と笑顔で語っていた。