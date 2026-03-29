“揺れる恋心を叫ぶ”新世代ロックバンド YURERUKOが、新曲「SUPER愛さレディー」を4月8日にリリースする。

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同楽曲は、4月4日より放送開始となるドラマ『大丸愛は選択する』（テレビ朝日）の主題歌として書き下ろされた1曲。主演の熊元プロレス（紅しょうが）演じる主人公 大丸愛は、恋や仕事に不器用ながらも、フルスイングで突き進む等身大の女性だ。そんな彼女の生き様に寄り添い、背中を力強く押すような爽快で真っ直ぐなYURERUKOらしいラブソングに仕上がっている。

なおYURERUKOは、4月4日に下北沢MOSAiCにて主催ツーマンライブを開催。チケットはソールドアウトしている。

・YURERUKO コメント

たくさんの仲間に囲まれていたり、誰かに頼られるのは、一生懸命にまっすぐ頑張ってきたからなはず。不器用な自分に悩みすぎず、私達らしく、私達のままで前に進んでいこうと思っていたい。YURERUKOは「揺れる恋心」を歌ってますが、今回ドラマにお声がけいただき、初めて書き下ろしをしました。主人公にどこか自分達と重なる部分を見つけて嬉しくなったりして。熊元さんの印象もまっすぐで全力で、見ていると元気をもらえる存在。どこか愛嬌があって、自然と笑顔になれる。主人公そのものだなという印象を受けました。“強さも可愛さも個性も、全部そのままでいい”そう思わせてくれる人！「SUPER愛さレディー」あなたのお守りのような存在になってくれたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）