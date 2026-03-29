元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子の長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに活動する花田優一が２９日までに兄妹ショットを公開して話題になっている。

優一はインスタグラムで妹である白河れいとの２ショットを披露。「本日、千穐楽を迎えたとの報告を受け、全国各地より白河れい出演『プレゼントラフター』をご観劇賜りました皆様に、心より御礼申し上げます」と白河が出演していた舞台を観覧したことを報告。「今後とも白河れいに対し、変わらぬご指導ご鞭撻ならびにご支援を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます」と挨拶を記すと、２人でハグしている様子などもアップした。

最後に「誇らしかったぞっ」とメッセージを添えて投稿を締めた。

この投稿に「イケメン 綺麗 美男美女」「花田の髪型いいじゃん」などのコメントが寄せられている。

優一は、中学卒業後の１５歳で米ボストンへ留学。その後、イタリア・フィレンツェの靴工房で２年半の修行を積んだ。そして２５年６月２５日にインスタグラムで「重大発表」を予告し、同２６日にブランド「Ｍｒ．ＨＡＮＡＤＡ」立ち上げを発表した。

私生活では２０１７年１０月に自身がパーソナリティーを務めていたラジオ番組で一般女性との結婚を発表したが、１８年１２月にブログで離婚を公表。元テレビ東京の福田典子アナウンサーが７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）で優一と交際を明かし、話題となっている。