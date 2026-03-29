日本でのウェディング撮影炎上も意識？韓国インフルエンサー、結婚式を前に「憂鬱だった」

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、結婚を前に憂鬱な気持ちを吐露した。

チェ・ジュンヒは最近、自身のSNSで招待状を公開した。来る5月、彼女は11歳年上の一般男性との結婚を控えている。

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この日、チェ・ジュンヒは結婚を祝福したあるネットユーザーに対し、「正直、結婚を準備しながら、自分が抱えるには少し荷が重いほど、たくさんのことがあった。記事やデマも多かったけど、それでも私は結局、愛する人たちと温かく、お祭りのようにこの瞬間を過ごしたいと思った」と返信した。

続けて、「今回は本当に憂鬱だったけど、この宇宙に比べれば、自分があまりにもちっぽけだと感じた」として、「こうした憎しみも宇宙のなかでは塵1つにも満たないほど、何でもないことなのに。まだ経験していない場面がたくさんあり、そのなかには必ず美しい瞬間もいっぱいあると信じることにしたので、1つも逃さず最後まで全部見たい」と付け加えた。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

なお、チェ・ジュンヒは、韓国の国民的女優チェ・ジンシルさんと、元読売ジャイアンツのチョ・ソンミンさんの娘として名を馳せた。現在は、モデル兼インフルエンサーとして活動している。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。