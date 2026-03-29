特別支給の老齢厚生年金はいつまでもらえる？まだ仕事を続けており年金はもらっておりません
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、特別支給の老齢厚生年金はいつまでもらえるのかについてです。
特別支給の老齢厚生年金制度は、昭和60年に法律が改正されて、厚生年金保険の受給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられることにより設けられた制度になります。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。
・男性：昭和36年4月1日以前生まれ。
・女性：昭和41年4月1日以前生まれ。
・老齢基礎年金の受給資格期間（10年）がある。
・厚生年金保険等に1年以上加入していた。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
相談者は1961年（昭和36年）11月生まれの女性ですので、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取っているかと思います。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳になる前までに受け取れる厚生年金になりますので、65歳からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金が受け取れます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、特別支給の老齢厚生年金はいつまでもらえるのかについてです。
Q：特別支給の老齢厚生年金は、いつまでもらえるのですか？「特別支給の老齢厚生年金はいつまでもらえるのですか。まだ仕事を続けており、本来支給の老齢厚生年金はもらっておりません」（Hさん・女性・1961年11月生まれ）
A：特別支給の老齢厚生年金の支給は65歳になるまでになります。65歳からは、老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金がもらえます老齢年金は、原則、受給要件を満たすことで、65歳から受け取れます。年齢と性別によっては、65歳になる前から受け取れる年金があります。これが特別支給の老齢厚生年金の制度になります。
特別支給の老齢厚生年金制度は、昭和60年に法律が改正されて、厚生年金保険の受給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられることにより設けられた制度になります。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。
・男性：昭和36年4月1日以前生まれ。
・女性：昭和41年4月1日以前生まれ。
・老齢基礎年金の受給資格期間（10年）がある。
・厚生年金保険等に1年以上加入していた。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
相談者は1961年（昭和36年）11月生まれの女性ですので、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取っているかと思います。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳になる前までに受け取れる厚生年金になりますので、65歳からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金が受け取れます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)